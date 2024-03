Directoarea școlii Nicolae Titulescu din București și-ar fi dat demisia marți, 5 martie, potrivit digi24.ro.

Inspectoratul Școlar va decide cine va fi director interimar, scrie sursa citată. Inițial, erau informații că urmează să fie demisă.

În cursul zilei de marți, 5 martie, a avut loc o discuție la Guvern unde ministrul Educației Ligia Deca a fost chemată de premierul Marcel Ciolacu pentru a da explicații în cazul acuzațiilor de viol de la unitatea școlară.

Un elev, acum în vârstă de 10 ani, ar fi fost violat de două ori în toaleta şcolii, de colegi, prima faptă având loc în urmă cu doi ani. Conducerea Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” a susţinut că primul dosar a fost clasat, al doilea fiind în curs de investigare.

Control la școală

Ligia Deca, ministra Educației, a afirmat, despre cazul de la Şcoala ”Nicolae Titulescu” din Bucureşti, că a solicitat Corpului de Control al ministrului să meargă să facă verificări atât la unitatea de învăţământ, cât şi la Inspectoratul Şcolar.

Ea a menţionat că Ministerul Educaţiei a aflat din presă despre acest caz şi nu a fost notificat de şcoală sau de inspectorat.

Ligia Deca a fost întrebată, marţi, despre cazul de la Şcoala ”Nicolae Titulescu”, unde un elev ar fi fost violat de două ori, în toaleta unităţii de învăţământ.

”Trebuie să avem toleranţă zero pentru violenţa în şcoli. Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificaţi, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut control la faţa locului, ne-a remis un raport în această dimineaţă. Am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de Control al Ministerului Educaţiei pentru a avea un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a afirmat ministra Educaţiei.

Ligia Deca a fost întrebată ce conţine acel raport.

”Acel raport citează din documentele care s-au aflat la dispoziţia echipei, a fost un raport întocmit rapid tocmai pentru a avea un prim răspuns. Există o serie întreagă de constatări care ţin de neinformarea unor entităţi care trebuiau informate despre aceste cazuri, de exemplu Consiliul de Administraţie al şcolii sau comisia care ar trebui să vizeze cazurile de violenţă. De aceea, pentru a avea o imagine cât mai completă şi cât mai profesionist documentată, am solicitat ca Corpul de Control al Ministerului Educaţiei să meargă să facă un control acolo, atât la şcoală, cât şi la inspectorat. Ministerul Educaţiei nu a fost notificat de şcoală sau de inspectorat. Am aflat din presă despre acest caz”, a explicat Ligia Deca.

Ea a mai fost întrebată cine minte în acest caz, Inspectoratul Şcolar care susţine că a primit o sesizare abia luni dimineaţă sau directoarea unităţii de învăţământ care a afirmat că inspectoratul a fost notificat când a avut loc primul caz de abuz.

”Acest lucru va fi cercetat de Corpul de Control al Ministerului Educaţiei. Vrem să vedem nu numai ce s-a întâmplat în şcoală, dar şi ce s-a întâmplat din punctul de vedere al comunicării şcolii cu alte entităţi care trebuie să fie responsabile, fie că este vorba despre şcoală, fie că este vorba despre Poliţie, fie că este vorba de DGASPC sau alte entităţi”, a mai afirmat Ligia Deca.

Deca a precizat că orice sesizare privind un caz de violenţă în şcoală trebuie tratat foarte serios.

”Orice sesizare, că vine din partea unui elev, din partea unui părinte, privind un caz de violenţă în şcoală trebuie tratat foarte serios. Indiferent dacă el se confirmă sau nu, trebuie parcurse toate etapele din procedura pentru prevenirea violenţei în şcoală, procedură care era în vigoare în luna decembrie. (...) Avem o procedură care vizează toate obligaţiile conducerii şcolii. De asemenea, avem Corpul de Control al Ministerului să vedem dacă a fost respectată procedura de către toate părţile implicate. Dacă constatăm că a fost încălcată procedura, cei responsabili vor respecta toate rigorile legii. Trebuie să avem zero toleranţă pentru abateri pentru că siguranţa copiilor în şcoală este primordială”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Părinţii mai multor elevi au protestat, luni dimineaţă, 4 martie, în faţa unităţii şcolare, nemulţumiţi de atitudinea conducerii şcolii.

