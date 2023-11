Managerul spitalului de psihiatrie Murgeni, acolo unde trei pacienți au murit iar alți 29 au fost internați în stare gravă cu suspiciune de enterocolită după ce au mâncat pește de la o mănăstire, a demisionat.

Acesta l-a anunțat pe primarul Eduard Cazacu că renunță la postul de conducere a spitalului, deși rezultatele analizelor nu indică până acum vreo culpă a instituției sanitare în ceea ce privește alimentația pacienților.

Potrivit Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, în acest caz nu a fost vorba despre o toxiinfecție alimentară. Alte rezultate sunt așteptate în perioada următoare.

Cu o zi înainte să înceapă să se simtă rău, cei aproximativ 150 de bolnavi internați în spital au fost serviți la prânz cu borș de pește și pește pangasius prăjit cu orez și legume. Mâncarea a fost adusă în spital drept pomană de Mănăstirea Florești.

La cină, pacienții au primit o conservă de pește din magazia spitalului. Cei de la IML Iași au analizat toxicologic 13 probe de la tot atîția pacienți. Rezultatele preliminare au ieșit negative.

“Am lucrat o parte din probele de la persoanele aflate în viață și am lucrat doar de la o singură persoană decedată. La acest moment, nu s-a identificat nimic. Noi am căutat nitriți, am căutat alcooli, am căutat pesticide, am căutat medicamente. Acestea au ieșit în doze terapeutice, ceea ce era și firesc pentru că vorbim de bolnavi cronici”.

Deși rezultatele parțiale disculpă spitalul de orice vină în ceea ce privește moartea celor trei pacienți, Ionel Carp a decis să-și dea demisia din funcția de manager. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Murgeni, Eduard Cazacu.

“Ministrul Rafila a declarat că rezultatul analizelor nu duc spre o culpă a spitalului, deocamdată. Despre alimentele folosite în acele zile nu putem spune că au provocat acele toxiinfecții. Cu toate astea, azi am primit demisia domnul Carp, managerul spitalului Murgeni, pe care, cu strângere de inimă, am acceptat-o pentru că nu știu câtă vină are acest om în toată povestea asta. Ne-am și gândit imediat la un interimat, în speță directorul economic de la Primăria Murgeni. El se va ocupa, o lună, două, de acest interimat, după care va fi organizat concursul pentru postul de manager, post pe care mi-l doresc să fie ocupat de un medic care îndeplinește toate condițiile și care să conducă la un act medical profesionist, în așa fel încât să terminăm cu această perioadă destul de grea pentru unitatea sanitară”, a precizat edilul Murgeniului.