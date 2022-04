.com

Replica din filmul „Up in the Air” (2009) este rostită de personajul interpretat de George Clooney, un expert în concedieri, în timpul unei discuții cu un angajat care urma să fie dat afară după zeci de ani petrecuți în compania respectivă. În CV-ul acestuia, apărea specializarea în bucătărie franceză, dar angajatul lucrase toată viața într-un domeniu total diferit de visul lui.

Anul 2021 a înregistrat un fenomen care a început în Statele Unite și s-a extins, treptat, la nivel global. Marea Demisie (Great Resignation) a debutat în aprilie anul trecut, cu demisia a 4 milioane de americani. Mai mult de 40% din forța de munca globală se gândea să renunțe la locul de muncă în 2021, conform World Trend Index al companiei Microsoft.

Efectele resimțite de companii nu au întârziat. Un studiu Deloitte, publicat în octombrie 2021, a constatat, în rândul executivilor companiilor Fortune 1000, o îngrijorare în privința deficitului forței de muncă, 57% credeau că atragerea talentelor este una dintre marile provocări, iar 35% dintre companii extinseseră deja beneficiile oferite angajaților, pentru a crește retenția acestora.

„27.000 de dolari”, primul preț al renunțării

Puși în situația de a lucra de acasă, angajații au descoperit și beneficiile unei astfel de măsuri, precum flexibilitatea, timpul petrecut mai mult alături de familie ori controlul asupra programului de lucru. Totodată, un motiv important care a dus la demisii l-a reprezentat conștientizarea nevoii unui loc de muncă aliniat cu valorile personale. Deși concedierile masive de la începutul pandemiei au generat o undă de teamă și incertitudine, ulterior oamenii au prins curaj să facă schimbări.

În România, numărul firmelor și PFA-urilor se află la un maxim istoric, fapt care se poate traduce și prin căutarea unei soluții profesionale concentrată pe autonomie, pe împlinirea potențialului personal și pe găsirea unui sens mai profund al activității.

Pentru personajul din film, prețul (primul salariu) pentru a renunța la visului lui a fost de 27.000 de dolari pe an. „Când aveai de gând să te oprești și să te întorci la ce te face fericit?”, i-a replicat expertul în concedieri. O întrebare care, în cazul multor demisionari, și-a găsit răspunsul în căutarea unui alt loc de muncă, ori în antreprenoriat.

Poate că pandemia nu a făcut decât să grăbească o astfel de decizie, sau poate contextul a fost cel care a generat-o. În ambele cazuri, dacă a existat cândva un preț pentru care oamenii au renunțat la visurile lor, poate că era momentul să se întoarcă la ce îi face fericiți.

Alecsandra Ecard este consilier de cariera si dezvoltare personala, cu experienta in proiecte educationale de angajabilitate destinate adolescentilor si tinerilor, cu accent pe invatamantul tehnic si profesional. Implicata in multiple proiecte de voluntariat si activitati din spectrul ONG, cu precadere in aria sistemului social de protectie.

