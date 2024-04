Țara în care 6 din cei 18 miniștri au demisionat în urma unui scandal de îmbogăţire ilicită VIDEO

Şase dintre cei 18 miniştri ai Guvernului peruan şi-au anunţat demisiile, în toiul unei anchete împotriva preşedintei Dina Boluarte cu privire la presupuse fapte de îmbogăţire ilicită legate de ceasuri Rolex pe care este suspectată că le deţine, relatează AFP.

”Plec pentru că i-am cerut, iar doamna (Boluarte) a acceptat”, a anunţat luni ministrul de Interne, Victor Torres, la ieşirea din palatul prezidenţial şi o şedinţă de guvern.

Victor Torres, care se afla în post de la 21 noiembrie, a evocat ”probleme familiale”.

Câteva ore mai târziu, miniştrii Educaţiei, Femeilor, Dezvoltării Agrare, Producţiei şi Comerţului Exterior şi-au și ei anunţat demisiile.

Acest val de demisii a avut loc cu o zi înainte de învestirea, în Parlament, a noului premier, Gustavo Adrianzen, şi a Guvernului acestuia.

În timpul nopţii, Dina Boluarte i-a pus să depună jurământul pe şase noi miniştri pe care i-a numit în locul celor care au demisionat.

Poliţia, care împreună cu parchetul, a precheziţionat sâmbătă domiciliul lui Boluarte şi biroul prezidenţial - în cadrul scandalului ”Rolexgate” - era condusă, teoretic, de ministrul Victor Torres.

