Rezultatele alegerilor au declanșat haosul într-un oraș din vestul țării. Conducătorii primăriei și-au dat demisia, iar câștigătorii nu se grăbesc să preia puterea

Șefii executivului din Lugoj, în frunte cu primarul interimar Bogdan Blidariu, și-au anunțat demisiile începând cu data de 1 iulie, susținând că este un gest de onoare față de votul de blam primit din partea lugojenilor, care au ales masiv PSD și pe reprezentantul acestui partid, Călin Dobra, pentru funcția de primar.

Gestul este considerat de unii drept un act de “fair play”, dar de alții ca o „mișcare mișelească” de blocare a administrației.

Lugojul era oricum condus de un primar interimar, după ce primarul ales în 2020, Claudiu Buciu (PNL), a fost demis de prefectul Mihai Ritivoiu pentru că și-a schimbat domiciliul în Germania. Atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Bogdan Blidariu (PNL), care l-a pus pe fostul primar demis, Claudiu Buciu, în funcția de consilier personal, conducând împreună administrația locală până la alegerile din acest an.

PNL susține un viceprimar de la PSD

Anunțul demisiei liberalilor a fost făcut de Claudiu Buciu. A doua zi după alegeri a ieșit și a anunțat că, împreună cu Ștefan Blidariu, viceprimarul cu atribuții de primar, și cu consilierul local Adrian Serendan, cu atribuții de viceprimar, au decis să-și dea demisia din funcțiile administrative, începând cu data de 1 iulie.

„Am vrut să facem ceva pentru comunitatea locală, dar am realizat că nu toți sunt pregătiți pentru felul în care am ales să lucrăm. Am adus investiții pentru spital și școli, dar nu am reușit să convingem pe toți lugojenii de importanța acestor proiecte. În ședința următoare, PNL va susține un viceprimar de la PSD, care automat va prelua și atribuțiile de primar, conform ordinului prefectului. Trebuie să ne supunem voinței electoratului”, a mai spus Buciu.

“Nu merge să te superi, să-ți iei jucăriile și să pleci”

PSD nu a primit cu bucurie vestea că liberalii se retrag și le lasă locul mai repede cu patru luni, față de când ar începe mandatul noilor aleși. Călin Dobra (PSD), candidatul care a câștigat alegerile pentru funcția de primar la Lugoj, a criticat dur demisiile și acțiunile actualei conduceri.

„Când ai în mână soarta unui oraș și responsabilitatea pentru zeci de mii de oameni, nu merge să te superi, să-ți iei jucăriile și să pleci. Un astfel de comportament este total pueril!” a declarat Dobra, susținând că gestul este doar pentru a sabota activitatea municipalității. Pe de altă parte, Dobra susține că organizația PSD Lugoj are oameni pregătiți să preia frâiele pentru a evita un blocaj administrativ până la începerea oficială a mandatului său în octombrie.

Prefectul Mihai Ritivoiu spune că situația din Lugoj depinde de Consiliul Local, care trebuie să aleagă un nou viceprimar cu atribuții de primar. În cazul în care Consiliul Local nu va alege un nou viceprimar, secretarul ar putea prelua temporar atribuțiile de primar, deși prefectul nu agreează această soluție.

Finanțări europene de peste 200 de milioane de euro, în pericol

În ciuda asigurărilor date de Blidariu că nu va exista nicio disfuncționalitate în activitatea Primăriei, situația pare să fie departe de a fi stabilă. Lugojul derulează în acest moment proiecte europene de peste 200 de milioane de euro.

Cel mai important este cel al construirii unui nou spital, finanțat cu peste 150 de milioane de euro prin PNRR. Toată această incertitudine administrativă poate pune în pericol desfășurarea acestor proiecte. Primarul interimar, încă în funcție, spune că nu există această problemă și că predarea puterii se va face rezonabil.

„Săptămâna viitoare, joi, va avea loc o ședință ordinară a Consiliului Local, ședința ordinară pentru luna iunie, iar unul dintre proiectele de hotărâre este acela de alegere a unui nou viceprimar al municipiului dintre cei 19 consilieri care formează astăzi Consiliul Local, până la 1 noiembrie. Vă asigur că nu va exista absolut nicio disfuncționalitate în activitatea Primăriei, va fi o predare rapidă și responsabilă. În cazul licitației la spital și în cea de la Podul de Fier, s-au mai cerut câteva lămuriri și documente de la ofertanți, așa cum știți deja sunt câte doi ofertanți la fiecare obiectiv. Ofertele se află în evaluare tehnică, probabil care se va încheia în scurt timp, după care se va trece la evaluarea financiară”, a concluzionat Blidariu.

În cazul în care cele două partide nu se vor înțelege, conducerea orașului ar putea fi asigurată interimar de secretarul general de municipiu, care va atribuții limitate.

