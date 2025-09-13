"Nu ești bun de nimic, afară!". Politologul Preda, încântat de demiterea directorului de la Apele Române. "Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Grindeanu"

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 14:58
982 citiri
"Nu ești bun de nimic, afară!". Politologul Preda, încântat de demiterea directorului de la Apele Române. "Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Grindeanu"
Cristian Preda FOTO Facebook/Cristian Preda

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis vineri, 12 septembrie, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.

„România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.

Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, a explicat Buzoianu.

Decizia luată de ministra Mediului l-a încântat peste măsură pe politologul Cristian Preda, care l-a atacat, într-o postare pe Facebook, pe cel care l-ar fi pus acolo, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

"Mă bucur că Diana Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Sorin Grindeanu și l-a demis pe protejatul lui incompetent de la Apele Române.

Așa trebuie procedat cu pesediștii numiți doar întrucât au carnet de partid: nu ești bun de nimic, afară!", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Diana Buzoianu a anunțat sâmbătă dimineața, 13 septembrie, că a numit un nou director interimar la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

„Am luat decizia de a schimba conducerea Apelor Române. Vrem să înceapă o nouă etapă, pentru că avem inclusiv jaloane PNRR de îndeplinit. Am avut mai multe analize de-a lungul timpului cu privire la fondurile europene care au fost ratate, peste 300 de milioane de euro care s-ar fi putut transforma în diguri, să nu mai fie distruse comunități întregi. Știm cu toții discuția de la Praid. Nu există nicio explicație, pentru că era un risc moderat. În 2023 a fost modificat planul de risc.

Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, este vorba de Florin Ghiță, care a fost șef al Administrației Bazinale Ilfov – București. Are calitatea de inginer, e un om care a lucrat, va avea un mandat clar de reorganizare”, a declarat ministra Mediului.

Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat sâmbătă, 13 septembrie, că ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, neagreată de partidul său, ar putea crește...
Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale "Apele Române". Explicația pentru decizia dură luată
Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale "Apele Române". Explicația pentru decizia dură luată
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci. „România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani...
#demitere director apele romane, #Cristian Preda, #diana buzoianu ministrul mediului, #Sorin Grindeanu PSD , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce se urasc visceral rusii si ucrainenii? Un fost sef al spionilor romani explica paradoxul care le scapa altor analisti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Filmul mortii lui Razvan, baiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele scolii, in timp ce isi astepta mama

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu ești bun de nimic, afară!". Politologul Preda, încântat de demiterea directorului de la Apele Române. "Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Grindeanu"
  2. AUR cere înființarea ”Fondului Moldova”. ”Nu este doar un proiect economic, ci și o investiție în viitorul comun al celor două state românești”
  3. Rusia nu ar ataca un stat NATO, ”nu este niciun semnal”, susține ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
  4. Jocurile sterile de putere pregătesc terenul pentru o surpriză la Capitală: șansa unor candidați excentrici – Analiza lui Cristian Andrei
  5. Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
  6. Grindeanu și Bolojan se amenință reciproc cu demisia: „Există un elefant în încăpere”. Cine va părăsi primul guvernul
  7. Război în toată regula la Iași, între social-democrați și liberali. Cojocaru (PSD): "Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?"
  8. Se scumpește iar mâncarea! Preţurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. Bolojan a refuzat încă o propunere PSD SURSE
  9. Donald Trump spune că răbdarea cu Vladimir Putin „se epuizează rapid”
  10. "Câteodată parcă vorbește Marcel Ciolacu din el". Drulă știe de ce nu vrea Grindeanu alegeri în 2025 pentru Primăria Capitalei. "Arată o frică de a merge în fața alegătorilor"