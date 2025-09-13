"Nu ești bun de nimic, afară!". Politologul Preda, încântat de demiterea directorului de la Apele Române. "Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Grindeanu"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis vineri, 12 septembrie, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.

„România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.

Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, a explicat Buzoianu.

Decizia luată de ministra Mediului l-a încântat peste măsură pe politologul Cristian Preda, care l-a atacat, într-o postare pe Facebook, pe cel care l-ar fi pus acolo, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

"Mă bucur că Diana Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Sorin Grindeanu și l-a demis pe protejatul lui incompetent de la Apele Române.

Așa trebuie procedat cu pesediștii numiți doar întrucât au carnet de partid: nu ești bun de nimic, afară!", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Diana Buzoianu a anunțat sâmbătă dimineața, 13 septembrie, că a numit un nou director interimar la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

„Am luat decizia de a schimba conducerea Apelor Române. Vrem să înceapă o nouă etapă, pentru că avem inclusiv jaloane PNRR de îndeplinit. Am avut mai multe analize de-a lungul timpului cu privire la fondurile europene care au fost ratate, peste 300 de milioane de euro care s-ar fi putut transforma în diguri, să nu mai fie distruse comunități întregi. Știm cu toții discuția de la Praid. Nu există nicio explicație, pentru că era un risc moderat. În 2023 a fost modificat planul de risc.

Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, este vorba de Florin Ghiță, care a fost șef al Administrației Bazinale Ilfov – București. Are calitatea de inginer, e un om care a lucrat, va avea un mandat clar de reorganizare”, a declarat ministra Mediului.

