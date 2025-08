Alexandru Rogobete a explicat de ce l-a demis pe șeful Centrului de Arși de la Floreasca. Ce l-a înfuriat pe ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că decizia demiterii șefului Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Iacob, a fost luată după ce timp de zece zile acesta nu i-a răspuns la telefon managerului de spital, ministrul calificând atitudinea drept ”o lipsă de etică”.

Ministrul a declarat luni seară, 4 august, la Digi 24, că nu a discutat cu fostul șef al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca de la izbucnirea scandalului și că acesta nu a putut fi contactat nici de managerul unității medicale, dar nici de alte persoane.

”Faptul că timp de peste zece zile nu dă niciun semn, nu răspunde la telefon, el a fost contactat și de manager și de alte persoane, am înțeles că nu au reușit să discute cu dânsul, mi se pare o lipsă de etică, în primul rând, pentru funcția de conducere pe care o are. Mi se pare o lipsă de etică față de colegii lui din acel centru și din întreg spitalul”, a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a dezvăluit că a fost contactat abia duminică de către șeful Centrului de Arși, iar în cursul dimineții de luni acesta l-a anunțat că nu își va da demisia.

”De când avem această situație la Spitalul Floreasca am fost contactat duminică, pentru prima dată de domnul conferențiar, fost coordonator al Centrului de Arși. Eram într-o delegație, sigur, am discutat doar în scris, prin mesaje, și este adevărat că azi dimineața am primit și eu această părere a dânsului, și anume că nu își va da demisia pentru că el nu este responsabil de ce s-a întâmplat acolo”, a mai declarat ministrul.

Întrebat despre faptul că fostul șef al Centrului de Arși ar avea toate documentele în regulă și că ar fi acoperit de hârtii, ministrul Sănătății a răspuns că deontologia profesională și bunul simț nu pot fi acoperite de hârtii.

”Eu nu am cum să introduc într-un ordin de ministru obligativitatea de a avea bun simț. (…) Mi se pare o lipsă de etică față de pacient. Din acest motiv i-am cerut demisia. Sigur că azi dimineața a avut aceeași părere, că merită acea poziție și că tot ceea ce a făcut el pentru colegii lui și pentru acel centru este benefic. Ori eu nu am această părere vizavi de activitatea lui de coordonator”, a mai declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că nu poate evalua calitatea de medic, ci doar cea de coordonator a activității: ”Nu mă pronunț asupra calităților sale profesionale de chirurg, poate excepțional, nu am spus niciodată acest lucru și nu voi spune niciodată. Nu îl voi evalua medical, pentru că nu am acest atribut. Însă mă pot pronunța, și am făcut-o deja și o fac în continuare, asupra calității sale de coordonator al unui centru important din această țară”.

Șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca din Capitală, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis, luni, de managerul unității, la câteva zile de la solicitarea făcută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ca șeful secției respective să demisioneze.

În același timp a fost demisă și conducerea laboratorului spitalului.

Spitalul Floreasca este implicat într-un imens scandal, după ce o pacientă cu arsuri pe 70% din corp s-a ales cu mai multe infecții spitalicești multirezistente, în cele din urmă fiind transferată în Belgia. Un control dispus de ministrul Sănătății a scos la iveală mai multe nereguli, peste 60 de medici urmând să fie audiați, totodată, la Colegiul Medicilor.

Rogobete a anunțat, tot luni seară, că a dispus verificări din partea Corpului de Control al Direcției de Sănătate Publică București la Spitalul Floreasca privind autorizarea Centrului de Arși.

”Astăzi am dispus un nou Corp de Control din partea Direcției de Sănătate Publică din București, care va verifica administrativ încă o dată situația autorizării pentru acel Centru de Arși, toate demersurile care au fost făcute de actuala conducere în ultimul an pentru remedierea situațiilor și dacă ele au fost duse la îndeplinire. Vom vedea în urma raportului, iar dacă nu au fost realizate de către managerul unității sanitare, cu siguranță că voi lua măsuri directe. Nu vreau să mă antepronunț până când Direcția de Sănătate Publică nu va duce la îndeplinire ceea ce am dispus astăzi”, a afirmat ministrul.

