Principiul care este exact același la vârsta de trei luni, ca și la vârsta la care ești eligibil pentru o demnitate publică

Nu îți trebuie o inteligență mai mare de cea a unui prunc de trei luni, ca să te prinzi că poți controla mediul tău înconjurător, format din alți semeni, de diferite vârste, prin stabilirea unor dependențe ale celorlalți față de tine.

Asta, simultan cu celelalte instrumente de impunere a voinței tale față de voința celorlalți.

Desigur, la vârsta de trei luni, atât nevoile, chefurile cât și grijile tale sunt unele de bază, așa că satisfacerea sau ostoirea lor se situează la același nivel de bază. Nici măcar nu trebuie să spui ceva, ca să te impui. E suficient un țipăt, un scâncet, un plâns prelungit, un zâmbet știrb, o privire seducătoare și întregul colectiv înconjurător ți se așterne la picioare. Maturii se vor întrece între ei, care va ghici mai exact ce chef ai, ori ce nevoie ai, pe moment.

Dar principiul este exact același la vârsta de trei luni, ca și la vârsta la care ești eligibil pentru o demnitate publică. Principial, trebuie că creezi dependențe față de tine, simultan cu edificarea unor elemente de putere prin care să poți să își impui voința, atunci când cei vizați nu nimeresc din prima să ghicească ce pofte, ce chefuri, ce griji ai, ca să ți le satisfacă ori ostoiască, fără să le ceri.

Principiul este la fel de valabil și în cazul segmentelor de public, deoarece mintea colectivă are cam aceleași dezvoltări ca mintea indivizilor care populează arealul în care s-a stabilit colectivul acela.

Vorbim despre o chestie de universalitate, aici. Așa că pot da un exemplu de peste Ocean.

Actuala Administrație Biden, susținută de o majoritate limitată, dar majoritate, în Congres, are un program de creștere a dependențelor americanilor față de statul federal, prin tot felul de scheme de finanțare a familiilor, din programe naționale. Și face asta Administrația, fără nicio rațiune economică sau socială, ci pur și simplu pentru a obișnui zeci de milioane de familii cu ideea că națiunea americană le dă.

Scopul transparent, deși nedeclarat, este unul electoral. Politicienii care promovează majorarea dependențelor familiilor față de stat contează cu relativă justificare, dar mai degrabă instinctiv, pe faptul că vor fi votați tot ei, în viitorul previzibil, deoarece este evident că, dacă nu sunt ei la cârma administrativă a națiunii, oricare altcineva va constata lipsa de rațiune economică și socială a programelor de dependență financiară parțială față de guvernul federal și le va anula.

La noi, e mai simplu. Noi, românii, suntem obișnuiți de cel puțin trei generații cu faptul că depindem de stat. Și nu așa, ca la americani, pentru o alocație de copii, ori o compensație pentru statul acasă. Mulți dintre noi depindem de stat ca să supraviețuim, la propriu. Mai ales milioanele de pensionari. Plus milionul de angajați la stat. Plus milioanele de copii. Plus milionul de bolnavi.

Ca urmare, conducătorii noștri nici măcar nu trebuie să ne promită ceva mai mult decât ceea ce deja ne dau de la stat, decât la limită (suta de lei a lui Ceaușescu, în ultima sa zi de iubit conducător, sper că mai țineți minte).

Pe noi este suficient să ne amenințe conducătorii că ne îngheață veniturile de la stat, în vremea majorărilor masive de prețuri. Sau, și mai dureros, că ne mai iau din bani, prin impozite și taxe majorate, ori prin „recalculări” de venituri lunare, „necesare pentru rezolvarea inechităților”.

Amenințare rar pusă în practică, deoarece noi suntem dăștepți și ne prindem că ei, politicienii conducători, vorbesc serios. Așa că facem cum zic ei. Și nu facem nimic care să îi supere, pe deasupra.

