"Democrația ia o pauză (din nou) în România", avertizează un fost prim-ministru. "Fără reguli clare, fără șanse reale pentru independenți sau pentru cei care nu fac parte din sistem”

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 22:30
Florin Cîțu, fost premier FOTO Hepta

Florin Cîțu, fost prim-ministru și fost președinte al PNL, susține că în acest moment "democrația ia o pauză (din nou) în România".

Cîțu se referă, astfel, la decizia coaliției de guvernare (PSD-PNL-USR-UDMR), decizie anunțată la data de 21 octombrie 2025, de a organiza alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei la data de 7 decembrie 2025.

"Alegeri în Capitală pe repede înainte, în cinci săptămâni — fără reguli clare, fără șanse reale pentru independenți sau pentru cei care nu fac parte din sistem”, susține Florin Cîțu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 21 octombrie 2025.

Cîțu este de părere că organizarea în grabă a alegerilor pentru București este de natură să reducă și mai mult încrederea românilor în autorități.

"Și apoi ne mirăm că tot mai mulți oameni nu mai cred în stat. E greu să ai încredere într-o putere care are reflexe autoritare și frică de competiție", subliniază fostul premier Cîțu.

