România, o țară tot mai îmbătrânită și mai puțin populată. Declinul demografic, printre cele mai accentuate din UE

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:18
240 citiri
Românii au început să plece din nou din țară FOTO Pixabay

România număra, la 1 iulie 2025, 21,67 milioane de persoane, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Este o scădere de aproape 110.000 de persoane față de aceeași perioadă a anului trecut, care confirmă un trend descendent ce persistă de mai bine de două decenii.

Ce înseamnă „populația după domiciliu”

INS definește populația după domiciliu ca fiind numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul stabil în România, indiferent dacă acestea locuiesc efectiv în țară. Astfel, nu trebuie confundată cu populația rezidentă, care include doar persoanele aflate fizic pe teritoriul României la un moment dat.

Urbanul scade, ruralul stagnează

Populația urbană se află în scădere, ajungând la 11,99 milioane de persoane, cu 1% mai puțin decât în 2024. În mediul rural, populația este de 9,68 milioane, în ușoară creștere de 0,1%. Structura generală arată că 55,3% dintre români trăiesc la oraș, iar 44,7% în mediul rural, ceea ce poziționează România ca una dintre cele mai rurale țări din Uniunea Europeană.

Această distribuție are efecte directe asupra economiei și dezvoltării regionale. Jumătate din populație trăiește acolo unde activitatea economică este redusă, salariile sunt mai mici și oportunitățile profesionale limitate. În același timp, statul trebuie să întrețină infrastructură costisitoare pentru localități dispersate: școli cu câțiva elevi, spitale subutilizate, drumuri puțin circulate.

România, printre țările UE cu cea mai rapidă scădere a populației

Femeile reprezintă 51,2% din populație, adică 11,1 milioane de persoane, comparativ cu 10,56 milioane de bărbați. Îmbătrânirea demografică continuă să se accentueze: persoanele de 65 de ani și peste depășesc 4 milioane, cu mult peste numărul copiilor de 0-14 ani, care este de 2,99 milioane. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 la 135,4 persoane vârstnice la 100 de tineri într-un singur an. Vârsta medie a populației a ajuns la 43,1 ani, iar vârsta mediană la 44 de ani, ambele în creștere față de 2024. Cea mai numeroasă grupă de vârstă este acum 45–49 de ani.

Declinul demografic al României este printre cele mai accentuate din Uniunea Europeană. Conform Eurostat, România a pierdut cel mai mare număr de locuitori în ultimele două decenii, în mare parte din cauza emigrației. La începutul lui 2024, 3,1 milioane de cetățeni români locuiau în alte state UE, reprezentând 22% din totalul cetățenilor europeni stabiliți în străinătate.

