Câte Românii votează duminică. Profilul pestriț al unei țări fărâmițate de decalaje economice și sociale

În pragul alegerilor de duminică, 24 noiembrie, România se prezintă ca o țară a contrastelor profunde, unde diferențele economice și sociale creează multiple realități paralele. De la prosperitatea din București-Ilfov, la sărăcia din regiunile rurale, de la tinerii care își doresc să emigreze la cei care luptă pentru schimbare, societatea românească este fragmentată de inegalități ce influențează nu doar nivelul de trai, ci și participarea democratică. Ziare.com a analizat ultimele informații demografice și economice disponibile, încercând să concretizeze modul în care decalajele economice și sociale afectează profilul electoral al celor care caută o formă de reprezentare autentică la urne.

Astfel, scrutinul de duminică vine într-un moment context demografic și economic deosebit de vulnerabil pentru România. Cetățenii care merg la vot duminică, și în următoarele două weekenduri, fac parte dintr-o plajă de votanți marcată de disparități enorme între venituri. Ultimele date Eurostat arată că venitul mediu al celor mai bogați 10% dintre români este de aproape cinci ori mai mare decât al celor mai săraci 10%.

Deși România a înregistrat progrese economice simțitoare și greu de discreditat în ultimii ani — de exemplu, creșterea clasei de mijloc de la 51% în 2007 la 61% în 2023, conform unui raport Alpha Bank din noiembrie 2024—disparitățile regionale și sociale persistă. Diferențele marcante între zone precum București-Ilfov, cu un PIB pe cap de locuitor de peste 30.000 de euro, și regiuni precum Nord-Est, unde PIB-ul per capita abia se apropie de o treime din valoare, pun punctul pe „i” când vine vorba despre fragmentarea țării și impactul fenomenului asupra participării la exercițiul democratic.

Decalajele economice și sociale din România. Unde ne plasăm față de vecinii europeni în prezent

Conform datelor furnizate de Eurostat și analizate într-un studiu publicat în această primăvară de Fundația Friedrich Ebert, venitul mediu al celor mai bogați 10% dintre români este de aproape cinci ori mai mare decât al celor mai săraci 10%. Raportul plasează România printre țările cu cele mai mari inegalități de venituri din UE, alături de Bulgaria, unde raportul este de 5,6, și de state baltice precum Letonia și Lituania, cu un raport de 4,9. În contrast, țări precum Slovacia, Slovenia, Cehia și Finlanda înregistrează raporturi sub 3, indicând o distribuție mai echitabilă a veniturilor.

Între 2010 și 2015, decalajele de venituri în România s-au accentuat major crescând de la 5,2 la 6,5, mai arată cercetătorii de la Fundația Friedrich Ebert. Ulterior, tendința a fost descrescătoare, veniturile celor mai săraci crescând într-un ritm mai rapid decât cele ale celor mai bogați. Cu toate acestea, inegalitatea rămâne o problemă persistentă. „Măsurarea decalajelor între veniturile a 10% cei mai bogați și 10% cei mai săraci cetățeni este un indicator al inegalităților sociale de la nivelul unei țări. Spre deosebire de indicatorii de măsurare a ratei riscului de sărăcie care iau în considerare un procent din venitul mediu pentru a arăta cât la sută din populație se află sub sau aproape de pragul sărăciei, decalajele de venituri între bogați și săraci arată gradul de distribuire a veniturilor în rândul populației și, prin urmare, cât de mari sunt inegalitățile de venituri dintr-o țară”, sugerează studiul.

Pe de altă parte, un aspect pozitiv este creșterea clasei de mijloc în România. Conform unei analize Alpha Bank publicate la începutul lunii noiembrie 2024, condusă de Ella Kallai, economistul-șef al instituției pentru România, ponderea populației care aparține clasei de mijloc a crescut de la 51% în 2007 la 61% în 2023. Creșterea de 10 puncte procentuale reprezintă cea mai amplă extindere a clasei de mijloc din regiune, fenomenul luând amploare atât ca rezultat al reducerii ponderii clasei cu venituri mari, cât și al scăderii clasei cu venituri mici, indicând o redistribuire a veniturilor către segmentul median al populației.

Comparativ cu alte țări din regiune, arată economiștii, România continuă să aibă una dintre cele mai mici proporții ale clasei de mijloc, depășind doar Bulgaria. Ungaria, de exemplu, a înregistrat o contracție a clasei de mijloc, de la 70% în 2007 la 65% în 2023, în timp ce Cehia are cea mai extinsă clasă de mijloc, cu 72%, urmată de Polonia, unde aceasta a crescut de la 60% la 67% în același interval.

Extinderea clasei de mijloc în România are însă implicații importante și, de altfel, pozitive teoretic asupra inegalității veniturilor. Cu cât ponderea claselor cu venituri extreme scade, cu atât inegalitatea economică se reduce. Cu toate acestea, venitul disponibil mediu anual în România rămâne sub media europeană. În 2023, acesta era de aproximativ 7.100 de euro, echivalent cu 31% din media UE, care este de 23.000 de euro. Deși venitul disponibil mediu a crescut de 3,7 ori din 2007, România rămâne în continuare în urma majorității statelor membre în ceea ce privește nivelul de trai, notează analiștii.

Este important de menționat că venitul disponibil median, care reprezintă jumătatea mai puțin avută a populației, a crescut mai rapid decât venitul mediu, ceea ce indică o scădere a inegalității de venituri. Totuși, în 2023, acest venit median a fost cu 8% sub media veniturilor disponibile anuale, situând România sub țări precum Slovacia, Belgia și Slovenia. Practic, deși România a făcut progrese în reducerea inegalităților de venituri și în extinderea clasei de mijloc, disparitățile economice și sociale persistă se insinuează profund în coeziunea socială, precum și în procesul de participare democratică.

Decalajele regionale din țară. Cum se distribuie „bogăția” în regiunile istorice față de Capitală și cum am reușit să avem încă poluri ale sărăciei

Disparitățile economice și sociale nu se manifestă doar la nivel individual, ci și la nivel regional, creând goluri și mai mari – și punți și mai înguste – între regiuni, între urban și rural, precum și între Capitală și „provincie”. Ultimele estimări plasează PIB-ul per capita la nivel național aproape de valoarea de 20.000 de euro în 2024 pentru România, peste țări precum Ungaria, Croația, Slovacia, Grecia sau Bulgaria, dar încă mult sub media europeană.

În timp ce indicatorii economici naționali rămân în urma mediilor Uniunii Europene, Bucureștiul a reușit să se integreze în peisajul economic european, atingând niveluri de prosperitate comparabile cu alte capitale din Europa. PIB-ul pe cap de locuitor din 2022 (cele mai recente date Eurostat la nivel de regiuni) din București – Ilfov aproape că a prins din urmă media Uniunii – a fost de 35.200 de euro, comparativ cu 35.400 de euro, ceea ce plasează zona Capitalei și împrejurimile pe locul 100 în cadrul celor 242 de regiuni NUTS2 ale UE, dar la PIB-ul pe cap de locuitor în PPS, București – Ilfov este pe locul 8 în top, socotit la paritatea puterii de cumpărare (PPS).

În schimb, conform datelor publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul 2024, doar cinci județe din țară se situează la nivelul unui PIB per capita peste 20.000 de euro, și anume Cluj, Timișoara, Brașov și Constanța, pe lângă Capitală. Iar regiunea de Nord-Est – Moldova – are un PIB per capita ajustat cu puterea de cumpărare mai mic de 50% din media UE.

Lucrurile sunt și mai disproporționate dacă ne uităm la modul în care pleacă în teritoriu banii din Programul Operațional Regional, administrate de Ministerul Dezvoltării Regionale. O analiză regională realizată la finalul lui august arată că Regiunea Vest, cu județe precum Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, beneficiază de un buget total de 1,1 miliarde de euro, cel mai mic dintre programele regionale. Prioritățile de investiții includ inovarea, digitalizarea și sprijinirea întreprinderilor dinamice, alocându-se 236,1 milioane de euro pentru aceste domenii. Cu toate acestea, discrepanțele interne persistă; de exemplu, județele Timiș și Arad prezintă un nivel de trai superior, în timp ce Caraș-Severin și Hunedoara rămân în urmă.

În contrast, Regiunea Nord-Est, care cuprinde județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, se confruntă cu provocări economice mai mari. Deși beneficiază de un buget mai mare comparativ cu Regiunea Vest, alocările financiare și prioritățile de investiții nu fac față decalajelor economice și sociale.

Într-un interviu acordat PressOne, Ana-Maria Icătoiu, expert accesare fonduri europene și vicepreședinta Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) UGIR a punctat inclusiv diferențele masive în interiorul aceleiași regiuni. „Dacă ne uităm la Regiunea Nord-Est, avem un decalaj enorm între județul Iași și Vaslui sau chiar Neamț și Botoșani. Iașiul beneficiază de un centru universitar important și de investiții semnificative în sectorul IT, care au atras o forță de muncă tânără și bine calificată. În schimb, Botoșani și Vaslui rămân preponderent rurale, cu o economie bazată pe agricultură și un nivel scăzut de industrializare și servicii", explică Ana-Maria Icătoiu.

Situații similare se regăsesc și în regiunea Vest, unde județele Timiș și Arad sunt motoare economice datorită investițiilor străine și infrastructurii dezvoltate, în timp ce Caraș-Severin și Hunedoara se confruntă cu declin economic și șomaj ridicat. "În regiunea Vest, avem două județe campioane din punct de vedere al nivelului de trai, Timiș și Arad. În același timp, avem, în aceeași regiune, Caraș-Severin și Hunedoara, cu un nivel de trai mult sub nivelul de dezvoltare pentru Arad și Timiș", a mai punctat expertul.

Totodată, Clujul iese în evidență cu o economie dinamică și un mediu antreprenorial efervescent, în timp ce județele Maramureș și Sălaj rămân în urma mediei regionale. Expertul a pus accentul pe faptul că, în ciuda celor peste 95 de miliarde de euro fonduri europene accesate de România în cei 17 ani de la aderare, politica de coeziune nu a reușit să reducă într-un mod palpabil decalajele regionale. "Nu trebuie să ieși din București mai mult de 10 minute cu mașina ca să-ți dai seama că, într-adevăr, politica de coeziune a eșuat", afirmă Ana-Maria Icătoiu.

Problemele legate de accesarea și utilizarea fondurilor europene în zonele defavorizate se întind de la lipsa infrastructurii, a capacității administrative până la strategiile coerente de dezvoltare, care au sfârșit prin a limita major impactul investițiilor europene. „Descentralizarea programului regional s-a făcut prea târziu", observă Icătoiu, adăugând că, deși există încercări recente de a direcționa finanțări către județele mai puțin dezvoltate, acestea nu sunt suficiente pentru a contracara decalajele acumulate.

Tinerii în România fragmentată. O prezență mai vocală și o implicare mai activă în dialogul public, cu opinii mai divergente însă

Un sondaj european realizat vara aceasta de Comisia Europeană înainte de alegerile europarlamentare plasa România pe primul loc în Europa la intenția de vot a tinerilor. Practic, o direcție mai clară de implicare pe filiera tinerilor există, însă, mai ales în contextul disparităților prezentate anterior în acest material, este firesc să argumentăm că generația tânără resimte acut inegalitățile, ceea ce influențează nu doar viața lor cotidiană, ci și participarea lor în procesul democratic.

„Studiul asupra tinerilor din România 2024. Opinii, temeri și aspirații ale tinerilor, într-o Românie a inegalităților sociale”, lansat de fundația Friedrich-Ebert România (FES România) în octombrie 2024, arată că aproape jumătate dintre tinerii români se declară nemulțumiți de calitatea educației. „19% sunt total nemulțumiți, iar 22% mai degrabă nemulțumiți de calitatea educației", spune studiul, plasând tinerii români mult sub nivelul de satisfacție din țări precum Slovenia sau Croația. Mai mult, percepția corupției în sistemul educațional agravează această nemulțumire. Majoritatea tinerilor, 57%, sunt parțial sau complet de acord că „în sistemul de educație există corupție”, iar 32% cred că „notele sunt obținute în schimbul banilor”. Această lipsă de încredere, spun cercetătorii, afectează nu doar percepția asupra educației, ci și încrederea în instituțiile statului.

Studiul FES România pe primul loc în temerile tinerilor români se situează teama de război și teama privind calitatea slabă a sistemului de îngrijire a sănătății, care au fost menționate de 59% dintre respondenți. Urmează șomajul, care reprezintă o preocupare pentru 57% dintre tineri, și teama de a suferi de o boală gravă, relevantă pentru 53%. Apoi, diferențele de gen apar ca un factor important în resimțirea riscurilor din societate. Femeile raportează în procent mai mare de temeri și îngrijorări, în special legate de violență. „Procentul femeilor tinere care se tem de violență sexuală, domestică sau fizică este cu aproximativ 50% mai mare decât cel al bărbaților”, se arată în raport.

O altă atitudine surprinsă de statistici printre tinerii români este intenția de emigrare, văzut ca un fenomen pronunțat în rândul tinerilor români. Majoritatea își exprimă dorința de a pleca în străinătate pe termen lung: „o treime (33%) au o dorință moderată de a emigra, iar unul din cinci vrea mult (11%) sau foarte mult (8%) să plece din România". În ceea ce privește valorile și atitudinile sociale, se observă o tendință de liberalizare. Studiul notează că „acceptarea avortului este de 5,87 pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este 'niciodată justificat' și 10 este 'întotdeauna justificat'. Media pentru homosexualitate pe o scară similară este de 5,31". Comparativ cu studiul anterior din 2019, aceste cifre indică „o schimbare semnificativă în toleranța tinerilor din România față de aceste două dimensiuni, indicând o liberalizare importantă a atitudinilor față de viața privată".

Cu toate acestea, există o polarizare accentuată în ceea ce privește drepturile femeilor și ale minorităților. Întrebați despre acceptarea anumitor categorii de persoane ca vecini, tinerii manifestă reticențe semnificative. „Două treimi dintre tinerii români se opun categoric consumatorilor de droguri (69% exprimându-și respingerea). Persoanele LGBTI sunt pe locul doi, fiind respinse de 36% dintre tineri, în timp ce 30% le acceptă și 34% rămân neutri", se precizează în raport. De asemenea, 32% dintre tineri resping romii ca vecini, indicând persistența prejudecăților etnice.

Interesul pentru politică a crescut în rândul tinerilor, dar sentimentul de nereprezentare rămâne ridicat. „Interesul tinerilor pentru politică a crescut față de 2019, când 76% nu erau interesați, iar doar 9% erau interesați. În 2024, procentul celor neinteresați a scăzut la 45%, iar cel al celor interesați a ajuns la 18%", arată studiul. Cu toate acestea, 55% dintre tineri consideră că interesele lor nu sunt bine reprezentate în politică, iar doar 15% o consideră corespunzătoare.

Atitudinile față de democrație și alternativele autoritare sunt mixte. Deși jumătate dintre tineri sunt de acord că democrația este preferabilă oricărui alt tip de guvernare, „este îngrijorător faptul că 25% dintre tineri sunt de acord că dictatura poate fi o formă de guvernare mai bună decât democrația în anumite situații".

Este important să amintim, în contextul atâtor date vădit îngrijorătoare, că aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 a marcat un moment de cotitură în evoluția economică și socială a țării. În cei peste 17 ani de la integrare, România a progresat enorm din punct de vedere economic, cu toate că decalajele economice și sociale persistă și își fac simțită prezența când vine vorba despre încrederea cetățenilor în instituțiile statului mai ales.

În acest context, dacă atât tinerii, cât și alte categorii sociale defavorizate regional, care simt că interesele lor nu sunt reprezentate și că sistemul nu funcționează în beneficiul lor, sunt cu atât mai predispuși să se retragă din procesul democratic sau să susțină soluții radicale. România se înfățișează, înaintea scrutinelor din duminicile următoare, ca un tablou pestriț, fragmentat, o țară care, privind înapoi, a parcurs un drum lung față de climatul economic de dinainte de aderarea UE, dar care, privind în față, se află încă în coada clasamentelor europene.

Ținta candidaților la alegerile viitoare, indiferent de culoarea politică a învingătorului de la Cotroceni și sau a majorității Executive, ar trebui să se îndrepte cu precădere înspre nivelarea acestor disparități acute, atât la nivel regional, cât și în modul în care cetățenii în ansamblu se simt reprezentați și respectați în relație cu autoritățile și cu șansele la care pot avea acces rămânând în țară.

