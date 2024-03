Mărțișor pentru femeile rome din „Pirită”. Primarul orașului Baia Mare le demolează locuințele

Romii care locuiesc, majoritatea ilegal, într-o zonă periferică a municipiului Baia Mare, numită „Pirită”, vor fi trimişi în localităţile de provenienţă, iar situaţia băştinaşilor va fi clarificată, a precizat, vineri, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, într-o postare pe pagina de socializare.

„La prima oră am organizat o acţiune complexă pe Pirită, împreună cu Poliţia Locală şi Direcţia de Asistenţă Socială. Am inventariat construcţiile ridicate nelegal şi am identificat persoanele care locuiesc aici. Vreau să stopăm extinderea zonei şi infracţionalitatea care porneşte de aici. Mulţumesc celor de la Poliţia Municipiului Baia Mare şi Jandarmeriei Maramureş care au făcut front comun cu echipajele noastre de la Poliţia Locală, de la Biroul Protecţia Mediului şi de la Disciplina în construcţii, respectiv Poliţia animalelor”, a spus, în postarea sa, Doru Dăncuş.

Acesta a precizat că toate construcţiile ridicate ilegal vor fi demolate.

„Aceste construcţii le vom rade, într-un fel sau altul. Sunt persoane care provin din alte localităţi, care nu locuiesc legal aici. Nici majoritatea dintre cei băştinaşi nu locuiesc legal. Tratăm cu atenţie fiecare caz în parte, iar unde vom constata că este vorba despre anumite ilegalităţi, vom lua măsurile legale. Din această zonă vin foarte mulţi care recurg la anumite infracţiuni, de la cerşetorie la agresiuni şi furturi. Sunt persoane care deţin anumite atelaje, sunt într-un fel crescători de cabaline, animale pe care le întâlnim de multe ori lăsate în voia sorţii în diverse zone din oraş. Acest lucru trebuie să înceteze!”, a spus Doru Dăncuş.

Edilul a mai subliniat că persoanele care urmează să părăsească zona „Pirită” vor fi notificate.

„Dacă ne dorim normalitate, trebuie să acţionăm, nu putem aştepta să se tot extindă. După demersul de astăzi (vineri, 1 martie), vom notifica aceste persoane să părăsească zona. Le dăm un termen, iar dacă nu se conformează, vom reveni şi curăţăm tot ceea ce trebuie. Nu facem rabat. Încercăm să punem lucrurile în ordine, cu toate riscurile pe care ni le asumăm. De data aceasta ne-am bucurat şi de susţinerea organizaţiilor neguvernamentale care se ocupă de copiii care locuiesc aici. Asociaţia Pirita Children este alături de noi, la fel şi celelalte instituţii abilitate. Am transmis colegilor mei să acţioneze în litera şi spiritul legii, fără a încălca drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, fără a leza drepturile unor persoane minoritare”, a mai precizat Doru Dăncuş.

Primarul interimar al municipiului Baia Mare a ţinut să reitereze că zona „Pirită” va fi curăţată.

„Misiunea pe care ne-am asumat-o vrem să o ducem până la capăt. Vom demola tot ceea ce înseamnă construcţii nelegale şi vom solicita celor care s-au aşezat aici ilegal să părăsească zona!”, a declarat Doru Dăncuş.