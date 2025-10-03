Atacantul lui FCSB n-a mai rezistat: ”Întrebați-l pe domnul Becali!”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 12:04
363 citiri
Atacantul lui FCSB n-a mai rezistat: ”Întrebați-l pe domnul Becali!”
Denis Alibec Foto: Facebook FCSB

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Young Boys și-a luat revanșa după ce a pierdut acasă cu Panathinaikos, 1-4, în prima etapă, în timp ce FCSB rămâne cu victoria din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles.

Titular cu Young Boys, Denis Alibec a fost schimbat la pauză, fapt care l-a deranjat pe atacant.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult.

Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB, mă așteptam la altceva”, a spus Alibec.

#Denis Alibec, #FCSB, #atacant, #Gigi Becali , #stiri FCSB
