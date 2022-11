Denis Alibec a fost ”rupt” de arbitrajul video din Superliga. Ce s-a întâmplat la ultimul meci cu atacantul naționalei

Denis Alibec, jucătorul echipei Farul, nu va putea evolua în meciurile amicale ale naționalei României cu Slovenia și Moldova din cauza unei probleme musculare cu care s-a confruntat la ultimul meci din Superliga.

Denis Alibec susține că leziunea musculară a apărut ca urmare a întreruperii meciului Chindia - Farul (1-1), disputat sâmbătă, atunci când sistemul VAR n-a funcționat timp de aproximativ 10 minute, împiedicând reluarea jocului.

”Să stai zece minute pentru o fază. Să îţi aduci telefonul din vestiar să te uiţi pe el.... Stai zece minute degeaba, te scoate din ritm. Am făcut şi întindere după pauza asta, am făcut un sprint şi am simţit ceva la coapsă”, a declarat Alibec.

În locul lui Alibec, selecționerul Edi Iordănescu l-a chemat de urgență pe Marius Ștefănescu, mijlocașul celor de la Sepsi, informează FRF.

Ads