Denis Alibec, după 2-0 cu Andorra: "Ne-am descătușat după victoria asta. Avem echipă talentată"

Denis Alibec a declarat, sâmbătă seară, după meciul Andorra – România, scor 0-2, în care a marcat un gol, că este încrezător că tricolorii pot obţine calificarea la Campionatul European.

“Sper că ne-am descătuşat cu victoria asta. Mă bucur şi că am reuşit să marchez şi sper să o ţinem pe drumul acesta. Al doilea gol ştiam că nu este ofsaid. Important e că am dat gol şi că am câştigat. Am încercat să dau gol cu călcâiul, dar nu am reuşit. Trebuie să mergem acasă şi să luăm neapărat cele trei puncte cu Belarus şi cred că o să avem o bună şansă să ne calificăm. Edi Iordănescu ne-a spus că trebuie să continuăm aşa, că puteam să jucăm mult mai bine. Dar trebuie să ne bucurăm pentru această victorie. Am încredere foarte mare, avem o echipă talentată şi sunt sigur că putem să ne calificăm”, a spus Alibec.

Naţionala de fotbal a României a început cu dreptul, sâmbătă, o nouă campanie de calificare la un turneu final, învingând Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), în deplasare, în grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024.

