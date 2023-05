Denis Alibec își pune cenușă în cap după stupizenia făcută la Craiova: Îmi cer scuze! Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul!

Denis Alibec, atacantul echipei Farul Constanţa, a fost supărat după meciul de sâmbătă cu Universitatea Craiova, reproşându-şi faptul că şi-a lăsat echipa în zece şi că nu va mai putea juca în ultimele două meciuri.

Un cartonaș roșu acordat direct atrage cel puțin două etape de suspendare, ceea ce înseamnă că Alibec nu va mai juca în acest sezon.

„Îmi cer scuze suporterilor, colegilor, spectatorilor! La eliminare am vrut să îl împing şi asta a fost. Am vrut să îl împing, nu am vrut să-l lovesc, dar acum ce să mai zic, chiar nu am cuvinte. Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul. Dar am incredere în colegii mei. Chiar nu am vrut să îl lovesc, după ce am luat roşu chiar m-am gândit la fază.

La penalti, am vrut să dau iar tare pe mijloc şi i-am dat în picior, important este că nu am luat cele trei puncte. Am încredere in colegii mei, îmi pare rău că nu pot fi alături de ei şi sper să-mi spele păcatele. Meciul cu FCSB este cu siguranţă decisiv, dar suntem uniţi, o familie şi mergem împreună până la final” a declarat Denis Alibec.