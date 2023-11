Mesajul lui Denis Alibec după golul decisiv marcat cu Elveția

Denis Alibec le-a mulţumit suporterilor pentru susţinere şi pentru criticile constructive de-a lungul campaniei de calificare la Euro 2024, el precizând că tricolorii nu au încetat nicio clipă să muncească pentru visul lor.

“Cuvintele nu pot descrie bucuria şi emoţiile trăite la ultimele două meciuri. Dar atunci când pasiunea nu lipseşte din tot ceea ce faci, rezultatele vin şi satisfacţia e cu atât mai mare când nu eşti tu cel care pleacă cu prima şansă. Dar noi am crezut tot timpul. Nu am încetat nicio clipă să sperăm, să credem, să muncim pentru visul nostru şi al românilor. Şi am reuşit. Împreună! Vă mulţumesc pentru toate mesajele, toată susţinerea, pentru criticile constructive, toate ne-au făcut mai puternici. În vară, mergem din nou la Euro. Haaaai, Româniaaa!”, este mesajul postat de Alibec pe Facebook.

Reprezentativa României a încheiat, marţi seară, neînvinsă şi pe primul loc grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii au învins Elveţia pe Arena Naţională, scor 1-0, şi sunt calificaţi la turneul final de anul viitor, primul pentru România după opt ani.