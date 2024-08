Oferta neasteptata pentru Alibec: Iata in ce campionat ar putea ajunge - surse

Denis Alibec ar putea evolua din vara in campionatul din Statele Unite, MLS, acolo unde ar fi dorit de o formatie cunoscuta.

Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia a anuntat, pe blogul personal, ca americanii de la New York Red Bulls il doresc insistent pe Alibec.

Oferta ar fi venit prin intermediul unui impresar roman, Constantin Dumitrascu, si ar fi una care l-ar tenta pe finantatorul FCSB, Gigi Becali.

3 milioane de euro ofera echipa din New York pentru Alibec, jucatorului fiindu-i pregatit un contract in valoare de un milion de euro pe sezon.

Cum Denis are parte de un sezon groaznic, cu un singur gol inscris in Liga 1, nu ar fi deloc exclus ca Becali sa renunte la el, mai ales ca cele 3 milioane de euro i-ar aduce si profit in cazul Alibec.

