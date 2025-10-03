Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"

Supărat pentru că a fost schimbat la pauză, Denis Belic nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Young Boys Berna, scor 0-2.

Denis Alibec a jucat o repriză cu Young Boys Berna, fiind schimbat la pauză cu Daniel Bîrligea. O înlocuire dictată din fața televizorului de Gigi Becali și care l-a nemulțumit pe Alibec.

”Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren. Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a spus Alibec.

"Am încercat să câștigăm, dar nu am reușit. Sperăm ca meciul cu Bologna să-l câștigăm. Când știi că joci doar o repriză, te grăbești, nu ai răbdare, nu ești concentrat 100% să faci lucrurile cât mai bine. Îmi doresc să joc mai mult", a mai completat atacantul.

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Young Boys a început în forță și a ratat deschiderea scorului în min. 3, când Monteiro a tras la colțul scurt, dar Târnovanu a respins.

FCSB a replicat prin Mihai Popescu (8), care a trimis cu capul de la 5 metri pe lângă, în urma unui corner executat de Denis Alibec.

Oaspeții au marcat prin Joel Monteiro (11), cu un șut de la 14 metri, după centrarea lui Janko, într-un moment în care FCSB juca în zece, Edjouma fiind accidentat.

Ofensiva echipei antrenate de Giorgio Contini și de fostul internațional român Zoltan Kadar a continuat, iar Târnovanu s-a remarcat la șuturile lui Hadjam (13), Gigovic (20, 30).

Și FCSB și-a creat o serie de oportunități, însă gradul lor de periculozitate a fost destul de scăzut. Alibec a fost imprecis (14, 27), Benito a respins salvator din fața sa, la centrarea lui Thiam (26), iar șutul din unghi al senegalezului a fost blocat de Benito (32).

În min. 36, Monteiro a fost lansat pe contraatac de Edimilson Fernandes și a majorat diferența cu un șut printre picioarele lui Ngezana.

