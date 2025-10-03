Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 06:55
286 citiri
Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Denis Alibec Foto: Facebook FCSB

Supărat pentru că a fost schimbat la pauză, Denis Belic nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Young Boys Berna, scor 0-2.

Denis Alibec a jucat o repriză cu Young Boys Berna, fiind schimbat la pauză cu Daniel Bîrligea. O înlocuire dictată din fața televizorului de Gigi Becali și care l-a nemulțumit pe Alibec.

”Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren. Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a spus Alibec.

"Am încercat să câștigăm, dar nu am reușit. Sperăm ca meciul cu Bologna să-l câștigăm. Când știi că joci doar o repriză, te grăbești, nu ai răbdare, nu ești concentrat 100% să faci lucrurile cât mai bine. Îmi doresc să joc mai mult", a mai completat atacantul.

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Young Boys a început în forță și a ratat deschiderea scorului în min. 3, când Monteiro a tras la colțul scurt, dar Târnovanu a respins.

FCSB a replicat prin Mihai Popescu (8), care a trimis cu capul de la 5 metri pe lângă, în urma unui corner executat de Denis Alibec.

Oaspeții au marcat prin Joel Monteiro (11), cu un șut de la 14 metri, după centrarea lui Janko, într-un moment în care FCSB juca în zece, Edjouma fiind accidentat.

Ofensiva echipei antrenate de Giorgio Contini și de fostul internațional român Zoltan Kadar a continuat, iar Târnovanu s-a remarcat la șuturile lui Hadjam (13), Gigovic (20, 30).

Și FCSB și-a creat o serie de oportunități, însă gradul lor de periculozitate a fost destul de scăzut. Alibec a fost imprecis (14, 27), Benito a respins salvator din fața sa, la centrarea lui Thiam (26), iar șutul din unghi al senegalezului a fost blocat de Benito (32).

În min. 36, Monteiro a fost lansat pe contraatac de Edimilson Fernandes și a majorat diferența cu un șut printre picioarele lui Ngezana.

Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start
Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start
Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League. Partida va putea fi...
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League....
#Denis Alibec, #Gigi Becali, #FCSB, #Young Boys Berna, #Europa League , #stiri Europa League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Elvetienii au "desfiintat" un fotbalist de la FCSB!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine e jucătorul care l-a nemulțumit pe Mirel Rădoi după înfrângerea din Conference: "Nu ai cum să faci așa ceva"
  2. Toate rezultatele din Conference League: seară neagră pentru românii Edi Iordănescu și Răzvan Marin
  3. Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
  4. Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
  5. Duelul românilor: cum s-a terminat întâlnirea dintre Răzvan Lucescu și Ionuț Radu
  6. Rakow - U Craiova, în Conference League. Dezastru pentru olteni în repriza secundă. Rezultatul final
  7. Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
  8. Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
  9. „Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League
  10. Prea buni pentru noi! Elvețienii de la Young Boys s-au distrat cu FCSB, în Europa League