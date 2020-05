Denis Alibec pleaca de la Astra

Ziare.

com

Publicatia poloneza Polsat Spor anunta ca atacantul roman ar putea ajunge in vara la Legia Varsovia.1,5 milioane de euro este pretul cerut de giurgiuveni in schimbul vedetei lor. O suma considerata mare de polonezi, care ar insemna egalarea recordului pentru cel mai scump transfer efectuat in Ekstraklasa.Totusi, sansele ca transferul sa se efectueze sunt destul de ridicate.Denis Alibec are 29 de ani si joaca la Astra Giurgiu din 2018, iar in acest sezon are 9 goluri marcate in 16 jocuri.In cariera sa a mai evoluat pentru Farul, Inter, Mechelen, Viitorul, Bologna si FCSB.I.G.