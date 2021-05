Cum s-a accidentat Alibec dupa ce a fost alergat de hoti in Turcia ca sa-i fure ceasul de lux

Fotbalistul a suferit o accidentare in iarna si cand parea ca totul revine la normal s-a intamplat o alta mare problema.Alibec a fost sfatuit de medici sa nu faca niciun efort fizic pe perioada refacerii, insa s-a vazut obligat sa-si arate conditia fizica.In Turcia, fotbalistul a fost pus pe fuga de niste hoti, care au vrut sa-i fure ceasul de lux de la mana."Denis, cand era in vana in Turcia si isi revenise si marcase vreo doua jocuri la rand, a avut ghinionul sa faca o ruptura, a trebuit sa se opereze si, ca sa vezi cum e soarta asta, ma intalnesc cu el la jocul cu Kayseri si imi spune: Domn' profesor, sa iti spun ce am patit! Iesise de doua zile din operatie, era in recuperare, fiindca acolo faci recuperare vreo 6-7 zile. Se operase in Spania si zice: Cand am iesit odata de acolo, l-au urmarit niste hoti sau nici nu stiu cum sa ii numesc si au vrut sa ii fure ceasul si saracul ca sa fuga...El nu avea voie sa faca efort si a trebuit sa fuga sa ajunga intr-o zona mai populata si i-a recidivat acea problema. Ca sa vezi ce ghinion! Si a pierdut sezonul. Acum, era bine si cu acest presezon in care se va pregati va intra in paine si sunt sigur ca va fi unul dintre cei mai buni atacanti din Turcia, pentru ca are calitate.Mi-a povestit ce s-a intamplat. L-au vazut, avea un ceas mai de valoare, au vrut sa il deposedeze de ceas. In prima instanta, uiti de ceea ce se intampla, vrei sa fugi si el nu avea voie sa faca efort", a spus Sumudica pentru Prosport. Denis Alibec si-a revenit complet acum si a fost convocat de selectionerul Mirel Radoi la nationala pentru meciurile amicale cu Georgia si Anglia, din iunie.