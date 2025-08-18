Ultim avertisment pentru Denis Alibec la FCSB: ”Acolo se face cu niște cuțite, nu știu...”

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 13:12
925 citiri
Denis Alibec. Foto: X / @alibec_denis

Patronul campioanei FCSB, Gigi Becali, a mărturisit că l-a avertizat pe Denis Alibec, atacant care a costat aproximativ 600.000 de euro, asupra faptului că își va pierde locul în echipă dacă nu își rezolvă rapid problemele medicale.

”Alibec s-a antrenat cu echipa ieri, depinde acum dacă...Treaba e că la fotbal, când ai o vârstă și ai o mică accidentare, trebuie să suferi. Ce înseamnă să suferi? Să faci toată pregătirea cum îți spune preparatorul fizic, să tragi de tine, să mai suporți o durere, la un masaj cu durere, că acolo se face cu niște cuțite, nu știu.

Și mie mi-a făcut că mă durea brațul. Mi-a spus Ovidiu Kurti (n.r. – kinetoterapeutul de la FCSB) că e durere mare și mă întreba dacă suport. Și i-am spus: ”eu suport durerea cât nu poți tu să pui”. Și mi-a făcut, doar că i-am zis că trebuie să țip ca să rezist. Și țipam ”criminalule”. Și ei râdeau, erau doi.

Mă întrebau dacă să o lase mai încet și eu ziceam să-i dea mai tare. Au făcut ăștia, cei mai mari terapeuți, niște studii prin Spania. Toți când au ceva vin la Kurti. Mi-a zis că dacă suport durerea mă rezolvă, că e un mușchi inflamat, cu nervul, ei știu. Mi-au făcut câteva ședințe și mi-a trecut brațul”, a declarat Becali, la Fanatik.ro.

”Alibec nu vrea. Am înțeles că face separat cu cineva, nu știu ce kineto. A vorbit și cu familia și s-a hotărât că vrea să sufere orice. E un băiat cu bun simț, rușinos. M-a luat cu ”nea Gigi, să fac, să dreg”, îi e jenă. Va suporta orice pentru că vrea să joace.

E și orgolios, zicea ”nu mă prindea nimeni și acum au început să mă prindă toți”. Îi face cu cuțitele. Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat.

O să vedem, mai avem timp să luăm un atacant. N-am pus ochii pe nimeni, vedem dacă poate el. Dacă poate el, nu are rost să luăm. El poate să joace joi, duminică. Îl băgăm duminică și vedem dacă poate sau nu poate. Dacă nu poate căutăm atacant, nu putem să stăm, n-avem cum”, a mai spus Gigi Becali.

