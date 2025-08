Atacantul naționalei României a semnat cu noua echipă: ”Un patron foarte bogat”. Câți bani va câștiga

Clubul Trabzonspor a anunţat, vineri, că l-a împrumutat pe Denis Drăguş la Eyupspor Istanbul, grupare care de asemenea activează în primul eşalon din Turcia.

“S-a ajuns la un acord privind transferul temporar al jucătorului nostru profesionist Denis Draguş la clubul Eyüpspor până la sfârşitul sezonului 2025/2026”, se arată într-un comunicat al clubului din Trabzon.

Eyupspor a încheiat sezonul trecut pe locul şase în clasament, în timp ce Trabzonspor a terminat pe poziţia a şaptea. Echipele de pe primele cinci locuri joacă în cupele europene.

”O echipă din Istanbul care a pierdut la un punct calificarea în Conference League. Un patron foarte bogat.

L-au avut pe Arda Turan antrenor, care a plecat la Șahtior. L-au dorit foarte mult pe Drăguș.

Se mai pune ceva la salariu. Peste 1,5 milioane de euro net pe an. Că o fi 100.000-200.000 de euro, are bonusuri foarte bune. Va câștiga peste 1,5 milioane de euro pe an.

Echipă foarte bună, cu bani, care plătește la timp. Este un lux în Turcia pentru că sunt salarii foarte mari. Patronul este în primii 20 ca potențial financiar, în Turcia”, a dezvăluit Marius Șumudică despre noua echipă a lui Drăguș.

