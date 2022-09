Problemele cu care se confruntă fotbaliștii români în străinătate. Dezvăluirile lui Denis Drăguș din Belgia

Mijlocaşul Denis Drăguş, de la Standard Liege, a declarat, marţi, într-un interviu pentru FRF TV, că jucătorii români care ajung în străinătate au probleme la nivel de intensitate, duelurile fizice sunt mai puternice şi viteza de joc este mai ridicată.

El a spus că se bucură de faptul că a fost din nou convocat la echipa naţională, apreciind că "tricolorii' trebuie să lase o impresie bună la ultimele meciuri din Liga Naţiunilor.

"Mă bucur că sunt din nou la echipa naţională şi sper ca la meciurile din Liga Naţiunilor să lăsăm o ultimă impresie bună. Sunt obişnuit cu toţi colegii, ne cunoaştem şi este un lucru pozitiv. La echipa de club este un început bun că am marcat trei goluri în 9 meciuri, suntem într-un moment bun şi sper să-mi ajuta echipa.

La naţională, cred că avem potenţial să facem lucruri mai bune şi sper să reuşim acest lucru la ultimele două meciuri. Cred că nu putem vorbi de alt lucru decât de victorie, trebuie să arătăm o atitudine bună şi să fim determinaţi. Pentru orice jucător e o mândrie s- reprezinţi România şi echipa naţională", a declarat el.

Întrebat cu ce probleme se confruntă jucătorii români care ajung în străinătate, el a răspuns: "Cred că la nivel de intensitate, duelurile fizice sunt mai puternice, viteza de joc este mai ridicată. La început e greu pentru toată lumea, dar jucătorul român are calitate, este vorba doar de faptul de a nu renunţa şi a merge înainte. Şi eu am avut probleme, am reuşit să trec peste ele şi m-am adaptat".

Jucătorul a vorbit şi despre faptul că la doar 23 de ani este deja tatăl unei fetiţe de 1 an şi 8 luni: "Faptul că sunt tată la o vârstă aşa tânără m-a responsabilizat foarte mult. Gloria, fetiţa mea, este mereu alături de mine şi am timp şi pentru ea. Cred că a fost la aproape toate meciurile de pe stadion, începe să înţeleagă, să-şi dea seama, să strige gol, e un sentiment minunat să văd cum trăieşte meciurile la 1 an şi 8 luni. Mă emoţionez mereu când vorbesc despre ea".

Naţionala României va disputa luna aceasta ultimele două partide din grupa de UEFA Nations League:

Vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – ROMÂNIA.

Luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giuleşti (Bucureşti): ROMÂNIA – Bosnia şi Herţegovina.

