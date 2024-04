Denis Drăguș are Turcia la picioare. Ce ofertă i-a făcut unul din granzii campionatului

Denis Drăguș a avut un sezon de excepție la Gaziantep, sub comanda lui Șumudică, ceea ce i-a determinat pe conducătorii mai multor cluburi turcești sș-l pună pe lista de transferuri.

Drăguș este dorit de cei de la Trabzonspor, club care vrea sș-ăi întărească atacul cu jucătorul român ce aparține de belgienii de la Standard Liege.

Totuși, românul are contract în continuare cu clubul belgian astfel că Trabzonspor va trebui să plătească celor de la Standard Liege, o anumită sumă de transfer care s-ar ridica conform presei turce la 1 milion și jumătate de euro.

Prima ofertă a fost de un milion de euro, dar pretențiile belgienilor sunt mult mai mari. Publicația TrabzonX anunță că echipa turcă va continua negocierile și speră că se va ajunge la un acord în cel mai scurt timp.

”În acest moment, cea mai importantă armă va fi atitudinea lui Drăguș. Fotbalistul român le va spune celor din conducerea lui Standard Liege: ’Vreau să rămân în Turcia și să joc pentru Trabzonspor. Mai am un singur an de contract. Am fost împrumutat în fiecare sezon, acum îmi doresc să joc la o echipă serioasă. Aceasta este Trabzonspor. Vreau să îmi ating vârful carierei la această echipă. Ajutați-mă și aprobați transferul!’”, scrie TrabzonX.