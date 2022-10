Magnific! Gol de poveste marcat de românul Denis Drăguș în Belgia VIDEO

Denis Drăguş, atacantul român al echipei Standard Liege, a marcat duminică un gol în partida cu Royal Antwerp, scor 3-0, din etapa a 12-a a Jupiler Pro League.

Echipa belgiană Standard Liege a jucat pe teren propriu împotriva formaţiei Royal Antwerp, în etapa a 12-a din campionatul Belgiei, Jupiler Pro League.

În meciul de pe stadionul Maurice Dufrasne gazdele au avut un start de partidă extraordinar, conducând cu 3-0 în minutul 9. William Balikwisha a deschis scorul în minutul 2, apoi românul Denis Drăguş a marcat după o cursă finalizată cu un şut la vinclu, în minutul 4. Tabela a fost închisă în minutul 9 de către Cihan Canak.

Drăguş a fost înlocuit în minutul 77 cu Stipe Perica.

Vines gets pulled at 17' after Royal Antwerp gives up 3 goals in 8 minutes vs. Standard Liege 😬 pic.twitter.com/UoHvmcXWhy