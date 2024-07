Denis Drăguș nu și-a invitat părinții la nuntă. Interviu devastator: ”E o tortură, e ca o pedeapsă cu moartea! A intervenit fata asta...”

Atacantul Denis Drăguş şi soţia sa Vanessa s-au cununat religios, miercuri, în ziua în care a avut loc şi botezul fetiţei lor, Derya. De la eveniment au lipsit însă părinții fotbalistului.

Denis (25 de ani) şi Vanessa se cunosc de când aveau 10 ani, iar fotbalistul şi-a cerut iubita în căsătorie în 2021. Cei doi au avut două perechi de naşi, unul fiind antrenorul Marius Şumudică şi soţia sa.

Tot miercuri, cei doi au şi-au botezat fetiţa cea mică, Derya-Sarah (7 luni). Cei doi mai au o fetiţă, Gloria, în vârstă de 3 ani.

Nunta a fost programată iniţial în luna mai, dar a fost amânată ca urmare a participării României la Euro 2024.

Printre invitaţi nu s-au numărat însă părinții lui Denis Drăguș, care sunt certați cu atacantul naționalei.

Mihai, tatăl lui Denis, a oferit un interviu pentru Fanatik.ro, în care a explicat ce s-a întâmplat în relația cu fiul lui.

”E o tortură, e ca o pedeapsă cu moartea pe care am primit-o! Mă trezesc noaptea și plâng! Eu și Laura, soția mea, nu vrem scandal. Vrem doar să putem vorbi cu Denis, să ne deblocheze pe WhatsApp, și să ne vedem nepoțelele.

A intervenit fata asta care l-a schimbat la 180 de grade. Din copilul ăla cuminte și ascultător n-a mai fost același. Puteți să-i întrebați pe antrenorul lui de la juniori, pe bucătarul lui, pe Zoli Iașko și să vedeți ce fel de copil era Denis. N-a mai fost la fel. Asta este, s-au șters cu buretele toate. Atât așteptam și noi, un ”mulțumesc!”.

Nu suntem numai noi absenți de la nuntă, nu e invitat nimeni din tot neamul nostru, nu sunt invitați prietenii lui cu care a crescut de mic. Am încercat toți să luăm legătura cu Denis și nu ne răspunde! Ce să mai zic… Aici nu e o treabă de ”bă, a spus tata ceva urât!”. Că dacă era așa aș fi spus ”îmi asum, am greșit!”. Dar nu, el nu mai acceptă pe nimeni din neamul nostru.

Eu am spus anumite chestii… Bine, fiecare părinte își dorește mai mult pentru copilul lui. Am zis că nu e de nasul lui, dar m-am referit la cariera lui Denis, eu am considerat că nu era bine să se mute fata aia la el. Drept dovadă, am avut dreptate, că el după 19 ani a regresat vreo trei, patru ani în loc să progreseze. L-a ajutat faptul că l-a luat Șumudică și l-a resuscitat. Bine, e și meritul lui Denis că nu a cedat.

Are comportament de copil abandonat! Uitați-vă la copiii abandonați la orfelinat, veți vedea că au exact comportamentul lui Denis! Cum să mergi tu la nunta ta și să nu ai alături nicio rudă d-ale tale?!

I-a spus fata surorii mele ”Denis, nu e bine ce faci”, și el a luat-o ca un război. Bine, nu el, fata de lângă el. El e doar un executant. Să știe că noi ne-am făcut datoria față de el, el a rămas dator față de noi din punct de vedere moral. Credeți-mă că am urmărit toate interviurile de la Euro și așteptam să aud ”mulțumesc, tată! Mulțumesc, mamă!”. Era atât de greu să spună așa ceva?”, a spus tatăl lui Drăguș, potrivit sursei citate.

