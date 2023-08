Cine e fotbalistul trecut pe la Manchester United, care a salvat-o pe Dinamo. La 12 ani a dat ochii cu Beckham

Dinamo a trecut cu 1-0 de FC Botoșani, beneficiind de un autogol provocat de Dennis Politic, cel care a centrat determinând-l pe Ducan să trimită mingea în propria poartă.

Politic este o figură aparte în fotbalul românesc. El a început fotbalul la FC Brașov, dar în vara anului 2012 a ajuns la academia lui Manchester United.

Apoi, la vârsta de 15 ani, a ajuns la echipele de juniori ale lui Bolton. În 2018, a fost cedat sub formă de împrumut la Salford, unde a evoluat un sezon, iar în 2021, a ajuns la Port Vale, de asemenea sub formă de împrumut.

În exclusivitate pentru Digi Sport, Dennis Politic a explicat de ce a decis să revină în fotbalul românesc și să semneze cu gruparea din Ștefan cel Mare.

”Am plecat în Anglia de la 12 ani. M-am întors acum, după 11 ani, mi s-a părut o șansă importantă.

Am vorbit și cu Mister înainte să vin, asta a cântărit foarte mult. Nivelul campionatului e unul bun. Nu pot să zic că eram dinamovist, aș fi ipocrit. Eu am crescut la FC Brașov, acolo îmi vedeam viitorul. Viitorul nu ni-l cunoaștem niciodată, sunt aici și voi da totul.

Am avut posibilitatea să rămân, dar am considerat că e o oportunitate să vin și să joc în SuperLigă”, a declarat Dennis Politic la venirea la Dinamo.

Fotbalistul lui Dinamo a povestit cum a decurs întâlnirea cu Beckham și cum a reușit să înscrie în stilul fostului jucător de la Manchester United și Real Madrid, care se afla prezent la meci.

”I-am văzut, pe Rooney, pe Patrice Evra, pe Sir Alex Ferguson, eram copil, nu realizam atunci. Nu puteam vorbi cu ei, doar să ne semneze autografe.

Am fost și pe Old Trafford, și pe Etihad, e o atmosferă extraordinară. Înainte să debutez la Bolton, după ce am ieșit din academie, am zis să prind un pic de experiență la seniori și m-am dus la Salford, unde acționari sunt Beckham, Scholes, Giggs.

A venit Beckham înainte de meci în vestiar, a dat mâna cu noi. Mă bucur că am înscris în meciul ăla, exact în stilul lui. Mi-am rupt clavicula în meciul ăla, am mers direct la spital și nu am mai putut să vorbesc cu el după meci”, a declarat Dennis Politic într-un interviu acordat pentru Digi Sport.