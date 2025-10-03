Denis Roabeș, solistul The Motans, tată pentru al doilea copil. Soția artistului a născut un băiat: „Sunt de două ori mai fericit!”

Denis Roabeș, vocea trupei The Motans, trece printr-un moment de mare bucurie în viața personală. Artistul a anunțat în direct, la emisiunea „WTFun” de la ProFM, că a devenit tată pentru a doua oară.

După ce, acum doi ani, Denis și soția sa, Bianca, au devenit părinții unei fetițe pe nume Mia, acum familia lor a primit un nou membru. Băiețelul, născut la sfârșitul lunii septembrie, poartă numele tatălui lui Denis, pe care artistul l-a pierdut în copilărie, la doar șapte ani.

„Bine v-am găsit. Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. De o săptămână și două zile sunt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a mărturisit Denis Roabeș în direct la ProFM.

Artistul a vorbit și despre modul în care viața sa s-a schimbat odată cu venirea pe lume a celui mic și despre sprijinul esențial al familiei. Denis a recunoscut că, în primul rol de părinte, emoțiile au fost mult mai intense, dar acum se simte mai relaxat și pregătit.

„Avem mare noroc că suntem ajutați de familie, avem noroc că lucrurile s-au așezat foarte frumos între noi, ca și relație. Suntem bine unii cu alții, se înțelege toată lumea”, a spus el. Întrebat dacă este un tată panicat, Denis a răspuns sincer: „La Mia am fost, da. Acum nu. Când iei copilul de la maternitate nu-ți dă nimeni un manual. Ei te învață chestii, da, dar le uiți când ai plecat de acolo.”

Cum s-a cunoscut cu soția lui

Povestea de iubire dintre Denis și Bianca a început în urmă cu cinci ani, într-un mod discret și romantic. Cei doi s-au cunoscut la un concert, iar prima lor întâlnire s-a petrecut într-o benzinărie, unde artistul a transformat un moment banal într-un gest memorabil.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert. Ulterior ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodcă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodcă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true”, a povestit Denis.

Artistul a subliniat că Bianca este femeia alături de care se simte liber și protejat, iar relația lor este diferită de toate experiențele sale anterioare. „Mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Am simțit că este ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci.”

Artistul, despre pierderea tatălui său

Într-un episod emoționant al podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar, Denis a vorbit despre pierderea tatălui său și despre impactul profund pe care absența acestuia l-a avut asupra lui.

„La 7 ani nu eram atât de conștient de ce se întâmplă. Îmi aduc aminte că eu plângeam la moartea tatălui meu pentru că toată lumea din jurul meu plângea. Chestia asta m-a panicat și mi-a dat un disconfort, însă lacrimile adevărate pe care le-am curs au fost cele de după și sunt lacrimi care au fost cursă ani de zile”, a mărturisit artistul.

Denis a explicat că lipsa tatălui a devenit resimțită în momentele de vulnerabilitate, când avea nevoie de sprijinul și protecția unei figuri paterne.

„Lipsa tatălui meu am început să o simt, hai să spunem, după prima jignire la adresa mea. Acela a fost momentul în care simți că nu ai cui, nu ai pe cine să chemi, să te apere când ai nevoie de forță masculină, de forță paternă, de furtuna aceea care vine și dărâmă tot.”

În ciuda acestui gol, Denis a fost crescut de o mamă puternică, care a încercat să suplinească lipsa tatălui.

„Mama a înlocuit figura paternă. Asta a fost o povară pentru mama mea. Eu țin minte perfect nopțile în care plângea lângă mine și nu știa efectiv cum să facă, ce să facă, doar ca să mențină lucrurile așa cum erau.”

