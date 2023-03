Cuplul care strălucește în lumea tenisului: s-au sărutat la finalul partidei de la Miami VIDEO

O poveste de dragoste din lumea tenisului ține capul de afiș la Miami Open.

După ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, suedeza Mirjam Bjorklund (24 de ani) a fost sărutată de iubitul ei, canadianul Denis Shapovalov (30 de ani). A fost prima victorie pentru Mirjam într-un turneu de categorie WTA 1000.

Mirjam și Denis sunt deja împreună de patru ani și pare că relația lor este merge exceșent. Canadianul o încurajează de câte ori are ocazia și îi dă sfaturi tehnice.

Se zvonise chiar că Shapovalov are de gând să se retragă din cariera de jucător și să devină antrenorul suedezei, care în acest moment este clasată pe locul 149 WTA.

În turul al doilea de la Miami ea va juca împotriva Jelenei Ostapenko.

Shapo in the house to congratulate Mirjam on her 1st WTA 1000 win pic.twitter.com/XXoeDQreHH