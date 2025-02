Jucătorul care a dat lovitura în circuitul ATP: ”E cel mai mare titlu”

Canadianul Denis Shapovalov, numărul 54 mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Dallas, cel mai important titlu al carierei sale, învingându-l duminică, în două seturi, 7-6 (5), 6-3, pe norvegianul Casper Ruud, cap de serie numărul 2.

Pentru Shapovalov este al treilea trofeu din carieră, după Belgrad în 2024 şi Stockholm în 2019.

"Am multe motive să mă bucur", a declarat Shapovalov. „Desigur, este cel mai mare titlu din cariera mea. Am avut o şansă bună împotriva lui [Daniil] Medvedev acum câţiva ani [la Viena, 2022], dar el a jucat un meci grozav după ce a pierdut primul. Sunt foarte fericit că am rămas puternic de data aceasta şi am obţinut victoria."

