”Pacea fără garanții nu este posibilă”, a insistat vineri, 28 februarie, prim-ministrul ucrainean Denis Șmigal, după o altercație aprinsă între Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.

'Președintele Zelenski are dreptate', a susținut el pe rețeaua de socializare X. 'O încetare a focului fără garanții este calea spre ocupația rusă a întregului continent european', a adăugat premierul ucrainean.

'Președintele @ZelenskyyUa are dreptate. Pacea fără garanții nu este posibilă', a scris premierul Denis Șmigal pe X, notează Reuters.

'NIMENI nu are dreptul să uite că în acest război Rusia este agresorul și Ucraina este victima agresiunii', a afirmat, la rândul său, președintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a părăsit vineri mai devreme Casa Albă, după ce întâlnirea pe care a avut-o acolo cu președintele american Donald Trump a degenerat într-o dispută cu acesta chiar în fața camerelor de luat vederi. Conferința de presă dintre președintele ucrainean și omologul său american, care ar fi trebuit să urmeze semnării unui acord privind accesul la resursele ucrainene, a fost anulată.

Într-un mesaj postat după întâlnire pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump l-a acuzat pe Zelenski de lipsă de respect față de SUA și i-a transmis că poate să revină la o întâlnire cu el când 'va fi pregătit pentru pace'.

