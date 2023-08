Una dintre cele mai frumoase românce, șocată în Delta Dunării: ”Ori iei de aici, ori mori de foame”

Denisa Filcea, soția omului de radio Flick, a avut parte de o experiență traumatizantă la o unitate de cazare din Delta Dunării.

În vârstă de 26 de ani, Denisa Filcea e considerată una dintre cele mai frumoase românce, ea având în trecut participări cu succes la concursuri de frumusețe, printre care Miss Planet 2019, dar şi Miss Balkan 2017-2018. De asemenea, soția lui Flick conduce propria sa afacere, o școală de dezvoltare personală pentru copii cu vârste între 4 și 14 ani.

Denisa Filcea s-a arătat extrem de dezamăgită de un hotel la care a stat în Delta Dunării, cu ocazia unui eveniment la care Flick, cunoscut cu porecla ”domnul rimă”, a fost solicitat ca prezentator.

„Am ajuns acasă, am plecat ieri din Deltă. Doamne, ce bine. Că am plecat! Delta e un loc minunat, merită văzut, dar mare atenție unde mergeți. Sunt atât de multe persoane care au promovat locul acela, nu e așa! Nu există resorturi de cinci stele, servicii proaste la prețuri exagerate.

Nici noi nu am plătit, am mers acolo pentru că Flick a prezentat un eveniment. Nu e de mers, pentru că e extraordinar de înghesuit totul. Aleile sunt foarte mici, am simțit că nu am aer, camerele foarte mici, serviciile foarte slabe”, a spus Denisa Filcea pe Instagram.

„Ideea este foarte simpla. Există locuri/hoteluri/resorturi unde merita să dai și 10.000 de euro și există locuri unde nici nu se merită să te obosești să ajungi. Iar către cei care promovează orice. Gândiți-vă că sunt oameni care strâng bani un an întreg pentru o vacanță de 7 zile. Nu vă bateți joc de ei!Chiar dacă nu voi plătiti serviciile, prezentati realitatea și lăsați omul să aleagă.

Seara am întrebat la receptie de unde pot sa iau niste dischete demachiante, nu am de unde pe toată insula asta minunată. Nu este niciun magazin, orice ai nevoie, e treaba ta. În schimb au niste fake-uri superbe pe care le vând ca fiind originale. Nu poti să cumperi nimic, la restaurante preturile sunt exagerate și nejustificate, pentru că nu ai altă variantă. Ori iei de aici, ori mori de foame, dacă vrei să pleci de aici poți doar cu barca lor care merge dimineață”, a mai povestit Denisa Filcea.