”Bombă” în campionatul Olandei, cu internaționalul român pe teren

Echipa olandeză PSV Eindhoven a fost învinsă sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-2, de gruparea Telstar, în etapa a patra din Eredivise, campionatul olandez. Atacantul român Dennis Man a jucat o repriză pentru învinşi.

Telstar a deschis scorul pe Philips Stadion, în minutul 21 al primei reprize, când a marcat Tyrone Owusu. Managerul gazdelor, Peter Bosz, a schimbat la pauză şi a introdus trei noi jucători, printre cei înlocuiţi aflându-se şi românul Dennis Man.

Modificările efectuate nu au avut însă efect şi Patrick Brouwer a majorat avantajul oaspeţilor, în minutul 65. Telstar învinge cu 2-0 la Eindhoven şi provoacă gazdelor prima înfrângere stagională, reuşind, în acelaşi timp, şi prima victorie.

PSV e a doua în clasament, cu 9 puncte, în timp ce Telstar e pe 12, cu 4 puncte.

