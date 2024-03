Dennis Man, MVP-ul României contra Irlandei de Nord: ”Fără să vrei, se vede acest aspect”

Marcatorul unicului gol al României în meciul amical cu Irlanda de Nord, scor 1-1, pe Arena Naţională, fotbalistul Dennis Man, a afirmat că este încrezător că "tricolorii" vor fi cu capul sus la EURO 2024, chiar dacă s-a arătat dezamăgit de jocul de vineri seara, de pe Arena Naţională.

"A fost un joc cât de cât bun, am întâlnit o echipă incomodă, care s-a apărat, dar important este că am ieşit sănătoşi de pe teren. A fost un antrenament bun. Vom încerca să ne pregătim cât mai bine pentru meciul următor. Eu mă simt bine, am continuitate în antrenamente şi în munca pe care o fac zi de zi, trec printr-o perioadă bună. Sunt fericit şi mă bucur că am reuşit să ajut şi în această seară echipa naţională. Sunt fericit pentru reuşita mea, mă bucur că a ieşit aşa. Nu ne-am mai întâlnit de aproximativ trei luni şi fără să vrei se vede acest aspect în jocul nostru, dar eu am încredere în băieţi.

Ştiu că am colegi de valoare şi cu siguranţă se vor regla lucrurile. Se apropie EURO şi eu sunt încrezător că vom fi acolo cu capul sus. Grupul a rămas unit, suntem prieteni cu toţii, pur şi simplu astăzi nu am făcut un meci aşa de strălucit, dar continuăm să muncim şi vom pregăti mai bine meciul următor. Mergem încrezători, ne dorim să câştigăm fiecare meci şi ne-am luptat pentru a obţine victoria", a declarat Man, la DigiSport.

El a spus totodată că nu îşi doreşte să plece de la Parma şi că i-ar plăcea să joace cel puţin un an la aceeaşi echipă în Serie A.

''Eu nu îmi doresc să plec de la Parma. Vreau să joc cel puţin un an de zile cu Parma în Serie A. Oamenii au avut încredere în mine chiar şi atunci când eram accidentat şi asta mă face fericit", a mai spus Man.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1 (1-1), vineri seara, într-un meci amical desfăşurat pe Arena Naţională din Bucureşti.

România urmează să dispute un al doilea meci de pregătire înaintea participării la EURO 2024, la 26 martie, de la ora 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid, contra selecţionatei Columbiei.

