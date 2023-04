"He's the Man": gol magnific marcat de Dennis Man după ce și-a înșirat toți adversarii. Românul abia intrase pe teren VIDEO

Echipa italiană Parma a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Cagliari, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de românul Dennis Man, iar Valentin Mihăilă a ratat un penalti. Meciul a contat pentru etapa a 34-a din Serie B.

Cagliari a condus la Parma cu 1-0 la pauză, după golul înscris de Gianluca Lapadula în minutul 32. Gazdele au egalat prin Franco Vazquez, care a transformat un penalti în minutul 62.

În minutul 72 antrenorul Parmei, Fabio Pecchia, l-a trimis în joc pe atacantul român Dennis Man şi acesta a înscris golul victoriei pentru gazde în minutul 77, cu o fază superbă. "He's the Man", a titrat site-ul Parmei.

Intrat şi el pe teren în minutul 62, Mihăilă a primit un penalti în minutul 89, după ce a fost faultat în careu. Tot Mihăilă a executat lovitura de pedeapsă, dar portarul Radunovic a respins şi scorul a rămas 2-1 pentru Parma. Echipa lui Man şi Mihăilă se află pe locul 5, cu 51 de puncte.

Genoa s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Cittadella prin golul lui Gudmundsson, din minutul 70. Radu Drăguşin a fost integralist, în timp ce George Puşcaş şi Denis Drăguşin au intrat în minutul 64. Genoa are 66 de puncte şi este pe locul 2 în Serie B.

Rezultate înregistrate sâmbătă în etapa a 34-a din Serie B:

Cittadella – Genoa 0-1; Como – Ascoli 1-1; Frosinone – Sudtirol 0-0; Modena – Spal 0-0; Parma – Cagliari 2-1; Perugia – Cosenza 0-0.

🇷🇴 DENNIS MAN, le but en solo pour Parma!

⚽️ Devenu remplaçant et pas épargné non plus par les blessures, Dennis marque son 1er but depuis le 12 décembre. Enfin le toupet et le rentre-dedans qu'on lui connaît! 2-1 contre Cagliari.#SerieB #Parmapic.twitter.com/FNXhH2EncA