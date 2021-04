Dennis Man, titular contra lui Zlatan Ibrahimovic. Milan a batut Parma cu 3-1, iar echipa fotbalistului roman se indreapta spre Serie B

Tatarusanu a fost rezerva.La milanezi, Zlatan Ibrahimovici a fost eliminat in minutul 60.Milan a marcat prin Rebic '8, Kessie '44 si Leao '90+4. Pentru Parma a inscris Gagliolo, in minutul 66.Tot in Serie A, Spezia a invins Crotone, scor 3-2, revenind de la 0-1. Au marcat Verde '63, Maggiore '89 si Erlic '90+2 pentru invingatori, respectiv Djidji '41 si Nwankwo '78 pentru invinsi.