Dennis Man, desființat de presa olandeză: ”Omul invizibil!”

Autor: Teodor Serban
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 14:20
255 citiri
Dennis Man, desființat de presa olandeză: ”Omul invizibil!”
Dennis Man FOTO Eredivisie

Echipa olandeză PSV Eindhoven a fost învinsă sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-2, de gruparea Telstar, în etapa a patra din Eredivise, campionatul olandez. Atacantul român Dennis Man a jucat o repriză pentru învinşi.

Telstar a deschis scorul pe Philips Stadion, în minutul 21 al primei reprize, când a marcat Tyrone Owusu. Managerul gazdelor, Peter Bosz, a schimbat la pauză şi a introdus trei noi jucători, printre cei înlocuiţi aflându-se şi românul Dennis Man.

Modificările efectuate nu au avut însă efect şi Patrick Brouwer a majorat avantajul oaspeţilor, în minutul 65. Telstar învinge cu 2-0 la Eindhoven şi provoacă gazdelor prima înfrângere stagională, reuşind, în acelaşi timp, şi prima victorie.

PSV e a doua în clasament, cu 9 puncte, în timp ce Telstar e pe 12, cu 4 puncte.

Presa olandeză a fost extrem de critică la adresa jucătorilor de la PSV, Dennis Man fiind și el analizat.

„Peter Bosz trebuie să fi fost șocat de ceea ce au arătat în prima repriză cele două extreme ale sale pentru care PSV Eindhoven a cheltuit în total peste 24 de milioane de euro. Nu au putut să câștige niciun duel și au fost complet blocați.

Man a fost înlocuit la pauză pentru a doua săptămână la rând și de data aceasta a avut o repriză complet lipsită de strălucire, nereușind să își creeze nicio ocazie sau acțiune notabilă. Românul a funcționat de această dată ca omul invizibil", a scris De Telegraaf.

#Dennis Man, #psv eindhoven, #presa, #reactie , #stiri fotbal
