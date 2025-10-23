Dennis Man, după Kylian Mbappe? Românul e în careul de ași al Ligii Campionilor

Dennis Man, după Kylian Mbappe? Românul e în careul de ași al Ligii Campionilor
Dennis Man FOTO X PSV Eindhoven

Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „jucătorul săptămânii” în Liga Campionilor.

Dennis Man (PSV Eindhoven) este autorul a două goluri în victoria categorică (6-2) a echipei olandeze împotriva lui Napoli,

Ceilalţi trei nominalizaţi sunt Fermin Lopez, care a marcat trei goluri pentru Barça împotriva lui Olympiakos (6-1), Felix Nmecha, care a marcat două goluri pentru Dortmund în victoria (4-2) de la Copenhaga, la fel ca Gorka Guruzeta (Bilbao), marcator împotriva Qarabag (3-1).

Marcus Rashford (FC Barcelona) a fost ales „jucătorul săptămânii” în prima etapă, iar Kylian Mbappé (Real Madrid) în a doua etapă.

