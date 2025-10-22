Dennis Man, fantastic în Liga Campionilor! Românul a spulberat campioana Italiei

Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, campioana Italiei, în etapa principală a Ligii Campionilor.

Dennis Man a înscris în minutele 54 şi 80. Pentru PSV au mai punctat Buongiorno (35 - autogol), Saibari (38), Pepi (87), Driouech (89), în timp ce pentru italieni a marcat McTominay (31, 86).

Tot marţi, Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a trecut în deplasare de Union Saint-Gilloise, scor 4-0, prin golurile marcate de Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53 - penalti) şi Esposito (76).

Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în faza principală a Ligii Campionilor:

FC Barcelona - Olympiakos Pireu 6-1

Au marcat: Lopez (7, 39, 76), Yamal (68 - penalti), Rashford (74, 79) / El Kaabi (54 - penalti)

Kairat Almaty - Pafos 0-0

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel (57), Martinelli (64), Gyokeres (67, 70)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

Ads

Au marcat: Garcia (38-penalti), Garcia (54) / Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembele (66), Vitinha (90)

Cartonaşe roşii: Andrich (31) / Zabarnyi (37)

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

Au marcat: Anton (autogol), Dadason (90) / Nmecha (20, 76), Bensebaini (61-penalti), Silva (87)

Newcastle - Benfica Lisabona 3-0

Au marcat: Gordon (32), Barnes (71, 83)

PSV - Napoli 6-2

Au marcat: Buongiorno (35 - autogol), Saibari (38), Dennis Man (54, 80), Pepi (87), Driouech (89) / McTominay (31, 86)

Cartonaş roşu: Lucca (76)

Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4

Au marcat: Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53 - penalti), Esposito (76)

Villarreal - Manchester City 0-2

Au marcat: Haaland (17), Silva (40).

Ads