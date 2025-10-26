Dennis Man, din nou învingător, într-un mare derby! Jucătorul lui PSV care a reușit ”tripla”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 18:29
458 citiri
Dennis Man, din nou învingător, într-un mare derby! Jucătorul lui PSV care a reușit ”tripla”
Dennis Man FOTO X @footballfeedfc

Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a câştigat duminică, în deplasare, derby-ul cu liderul Feyenoord, scor 3-2, în etapa a 10-a din Eredivisie.

PSV a deschis scorul pe De Kuip, în minutul 30, prin Ismael Saibari. Gazdele au egalat după pauză, în minutul 50, când a înscris Luciano Valente, dar un minut mai târziu Saibari i-a readus în avantaj pe oaspeţi. Marocanul şi-a completat hat-trick-ul în minutul 60. Dennis Man a fost înlocuit în minutul 71, cu Bajraktarevic, şi două minute mai târziu Oussama Targhalline a readus gazdele în meci, reducând din diferenţă.

Nu a fost însă de ajuns şi Feyenoord – PSV s-a terminat 2-3. PSV ajunge la 25 de puncte şi este a doua în clasament, la egalitate cu Feyenoord, care a suferit prima înfrângere stagională, dar rămâne lider, la golaveraj.

Dennis Man, pe lista UEFA pentru un premiu onorant! Cu cine se luptă românul
Dennis Man, pe lista UEFA pentru un premiu onorant! Cu cine se luptă românul
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „jucătorul săptămânii” în Liga Campionilor. Dennis Man (PSV Eindhoven) este...
Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta
Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta
Dennis Man a scris istorie pentru fotbalul românesc după ce a reușit o „dublă” în victoria categorică a lui PSV Eindhoven cu Napoli, 6-2, în Liga Campionilor. Românul de 27 de ani...
#Dennis Man, #psv eindhoven, #derby, #jucator , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au facut anuntul despre Simona Halep, dupa ce "a pierdut" 18.000.000 $: "S-a indragostit si a platit 600.000 Euro"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dennis Man, din nou învingător, într-un mare derby! Jucătorul lui PSV care a reușit ”tripla”
  2. Scandal monstru în tabăra Craiovei. Fanii n-au mai rezistat: ”Niciun titlu nici anul ăsta!”
  3. Metaloglobus face senzație în Liga 1! După umilința administrată FCSB-ului, au avut "grijă" și de Craiova lui Rădoi
  4. Echipa lui Șucu, ultima în Serie A după un nou meci dramatic! De 50 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
  5. Mihai Stoica face un anunț dur: „Ne dezafiliază UEFA”
  6. Familia lui Felix Baumgartner, decizie de un milion de euro, la 3 luni de la tragedie
  7. Adelina, mesaj emoționant pentru Cristi Chivu, care împlinește azi 45 de ani: "Asta spune totul"
  8. Cupa Europeană a Cluburilor vine în România, cu 7 victorii din 7 posibile
  9. Messi la Barcelona sau Cristiano Ronaldo la Real Madrid? Ce jucător a avut un impact mai mare
  10. Soția fostului fotbalist de la FCSB recunoaște: ”Vin bărbați și se mai uită așa la mine...” Ce i s-a întâmplat la o farmacie FOTO