Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:00
325 citiri
Dennis Man FOTO X PSV Eindhoven

Dennis Man (27 de ani) a avut cea mai bună evoluție de la transferul la PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost omul meciului în victoria uriașă a campioanei Olandei, 6-2, în fața lui Napoli, într-un duel spectaculos din grupele Champions League.

„Dublă” spectaculoasă și trofeul pentru cel mai bun jucător

Man a marcat două goluri superbe, în minutele 54 și 80. Al doilea a fost o reușită de excepție, cu un șut năprasnic din afara careului, care l-a lăsat fără reacție pe portarul Milinkovic-Savic.

Pentru prestația sa, românul a primit nota 8,5 din partea publicației olandeze Voetbalprimeur și a fost desemnat Jucătorul meciului de către UEFA.

„Man a depus o energie incredibilă, atât în atac, cât și în apărare. A marcat două goluri și a fost peste tot pe teren”, au notat observatorii tehnici ai UEFA.

După meci, fostul jucător al Parmei a postat pe Instagram o fotografie cu trofeul primit pentru cea mai bună evoluție.

Presa olandeză, în extaz: „Evoluție fenomenală”

Publicațiile din Țările de Jos l-au elogiat pe Dennis Man pentru revenirea spectaculoasă după un start dificil de sezon:

„Dennis Man a avut prima mare ocazie a meciului, semn că urma o seară specială. A fost o evoluție fenomenală, încununată de golul splendid de 4-1”, a scris Voetbalprimeur.

Înaintea meciului cu Napoli, Man marcase un singur gol pentru PSV – cel din campionatul Olandei, cu Zwolle.

Italienii, impresionați: „Fostul jucător al Parmei a fost un spectacol”

Show-ul românului a fost remarcat și în Italia, acolo unde Man a jucat pentru Parma până în vara acestui an. Presa din Peninsulă i-a dedicat laude consistente:

Tuttomercatoweb: „Man o termină pe Napoli și realizează dubla! Ce gol al fostului jucător de la Parma!”

Corriere dello Sport: „Fostul jucător al Parmei înscrie golul 4 cu un șut violent, imparabil pentru Milinkovic-Savic.”

Gazzetta dello Sport: „Napoli nu există. Dennis Man intră în centru și trage cu stângul — Milinkovic-Savic doar s-a uitat.”

La final, Tuttomercatoweb i-a acordat nota 8, cea mai mare de pe teren, și l-a descris simplu:

„Man – 8 – Fostul jucător al Parmei este un spectacol. S-a dezlănțuit în partea a doua și a realizat o dublă de aplaudat.”

