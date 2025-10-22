Presa italiană, la picioarele lui Dennis Man, după golul superb din Liga Campionilor: ”Nu a fost imparabil”

Atacantul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor la fotbal, marți seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiției.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa și a fost remarcat la unison de presa italiană.

”Man o termină pe Napoli și realizează dubla: ce gol al fostului jucător de la Parma! Un gol superb, cel de 4-2, marcat cu un șut foarte puternic cu piciorul stâng, care nu i-a oferit nicio șansă lui Milinkovic-Savic”, a scris Tuttomercatoweb.

”Man realizează dubla. Fostul jucător al Parmei înscrie golul 4 al lui PSV cu un șut puternic, la care Milinkovic-Savic n-a putut să răspundă”, a subliniat și Corriere dello Sport.

”Napoli nu există. Dennis Man, iar el, intră în interior și șutează cu stângul, după ce l-a depășit pe Noa Lang. Șutul nu a fost imparabil, dar Milinkovic-Savic doar s-a uitat”, a scris Gazzetta dello Sport.

