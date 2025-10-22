Presa italiană, la picioarele lui Dennis Man, după golul superb din Liga Campionilor: ”Nu a fost imparabil”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 09:32
621 citiri
Presa italiană, la picioarele lui Dennis Man, după golul superb din Liga Campionilor: ”Nu a fost imparabil”
Dennis Man FOTO X @footballfeedfc

Atacantul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor la fotbal, marți seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiției.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa și a fost remarcat la unison de presa italiană.

”Man o termină pe Napoli și realizează dubla: ce gol al fostului jucător de la Parma! Un gol superb, cel de 4-2, marcat cu un șut foarte puternic cu piciorul stâng, care nu i-a oferit nicio șansă lui Milinkovic-Savic”, a scris Tuttomercatoweb.

”Man realizează dubla. Fostul jucător al Parmei înscrie golul 4 al lui PSV cu un șut puternic, la care Milinkovic-Savic n-a putut să răspundă”, a subliniat și Corriere dello Sport.

”Napoli nu există. Dennis Man, iar el, intră în interior și șutează cu stângul, după ce l-a depășit pe Noa Lang. Șutul nu a fost imparabil, dar Milinkovic-Savic doar s-a uitat”, a scris Gazzetta dello Sport.

Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV
Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV
Dennis Man a fost eroul serii la Eindhoven! Internaționalul român a reușit o „dublă” spectaculoasă în victoria categorică a lui PSV, scor 6-2 cu Napoli, în etapa a treia din Champions...
Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
Dennis Man (27 de ani) a avut cea mai bună evoluție de la transferul la PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost omul meciului în victoria uriașă a campioanei Olandei, 6-2, în fața lui...
#Dennis Man, #Liga Campionilor, #gol, #napoli, #psv eindhoven, #presa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Novak Djokovic si-a anuntat decizia

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
  2. Jannik Sinner, pus la zid de compatrioți: ”Gândeşte-te bine! Noi te iubim, tu ne iubeşti?”
  3. Novak Djokovic, retragere de ultimă oră: ”Am avut amintiri minunate de-a lungul anilor”
  4. Presa italiană, la picioarele lui Dennis Man, după golul superb din Liga Campionilor: ”Nu a fost imparabil”
  5. Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor
  6. Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV
  7. Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci
  8. După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
  9. Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
  10. E out! CFR Cluj a anunțat oficial rezilierea contractului cu antrenorul Andrea Mandorlini