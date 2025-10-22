Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta

Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta
Dennis Man FOTO X PSV Eindhoven

Dennis Man a scris istorie pentru fotbalul românesc după ce a reușit o „dublă” în victoria categorică a lui PSV Eindhoven cu Napoli, 6-2, în Liga Campionilor. Românul de 27 de ani devine astfel al cincilea jucător din România care marchează două goluri într-un meci din această fază a competiției.

Ultimul român care realizase această performanță a fost Adrian Mutu, pe 20 octombrie 2009, în partida Debreceni VSC – Fiorentina 3-4. Ceilalți trei jucători care se regăsesc pe această listă de elită sunt Ad. Ilie (Hajduk Split – Steaua 1-4, 1994), Florin Cernat (Dinamo Kiev – Bayer 04 Leverkusen 4-2, 2004) și Nicolae Dică (Dinamo Kiev – Steaua 1-4, 2006).

Dennis Man (27 de ani) a avut cea mai bună evoluție de la transferul la PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost omul meciului în victoria uriașă a campioanei Olandei, 6-2, în fața lui Napoli, într-un duel spectaculos din grupele Champions League.

„Dublă” spectaculoasă și trofeul pentru cel mai bun jucător

Man a marcat două goluri superbe, în minutele 54 și 80. Al doilea a fost o reușită de excepție, cu un șut năprasnic din afara careului, care l-a lăsat fără reacție pe portarul Milinkovic-Savic.

Pentru prestația sa, românul a primit nota 8,5 din partea publicației olandeze Voetbalprimeur și a fost desemnat Jucătorul meciului de către UEFA.

„Man a depus o energie incredibilă, atât în atac, cât și în apărare. A marcat două goluri și a fost peste tot pe teren”, au notat observatorii tehnici ai UEFA.

