Dennis Man, decisiv la Rotterdam: introducerea românului a avut un impact instant VIDEO

Atacantul român Dennis Man a fost autorul pasei decisive la golul prin care PSV Eindhoven s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, la Rotterdam, 2-1 cu Excelsior.

Szymon Włodarczyk a deschis scorul în minutul 13, pentru Excelsior Rotterdam, însă bucuria de pe stadionul Woudestein a durat puțin, pentru că PSV a egalat după numai șase minute, prin Joey Veerman. Ricardo Pepi s-a accidentat în tabăra oaspeților și a fost înlocuit în minutul 32, iar managerul Peter Bosz a decis să îl trimită în teren și pe atacantul român Dennis Man. Tricolorul a intrat în minutul 70 și două minute mai târziu a dat pasa decisivă din care Ismael Saibari a marcat golul victoriei oaspeților.

Excelsior – PSV Eindhoven s-a terminat 1-2 și echipa lui Man este lider, deocamdată, cu 16 puncte, tot atâtea câte are și Feyenoord, echipa de pe locul al doilea, dar care a jucat un meci mai puțin. Excelsior e pe locul 15, cu șase puncte.

