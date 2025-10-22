Dennis Man recunoaște: ”Cea mai frumoasă noapte din viața mea”

Atacantul român Dennis Man, care a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor la fotbal, marți seara, în meciul câștigat de PSV Eindhoven cu 6-2 în fața lui Napoli, a declarat că a trăit ''cea mai frumoasă noapte'' din viața sa.

''Incredibil, cred că este cea mai frumoasă noapte din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți'', a declarat Man, după meci, citat de site-ul UEFA.

''Îi cunoșteam pe cei de la Napoli, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înaintea partidei că vom avea un meci greu, dar am marcat repede două goluri, iar apoi am jucat din ce în ce mai bine'', a mai spus Man, transferat în această vară de la Parma la PSV.

Man a subliniat că PSV joacă mai bine contra echipelor de top: ''E mai bine așa. E mai bine când jucăm contra echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Știu că pot ajuta echipa mai mult. Joc din ce în ce mai bine''.

Man a înscris primul său gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa. De asemenea, a doua sa reușită a fost propusă pentru ''Golul zilei'', alături de goluri marcate de Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Harvey Barnes (Newcastle United) și Felix Nmecha (Borussia Dortmund).

Oaspeții au deschis scorul pe Philips Stadium, prin Scott McTominay (31), dar PSV a punctat de două ori până la pauză, prin Alessandro Buongiorno (autogol, 35) și Ismael Saibari (38). Campioana Olandei s-a dezlănțuit după pauză, profitând și de faptul că Napoli a rămas în zece, Lorenzo Lucca fiind eliminat (76). Pentru gazde au mai înscris Ricardo Pepi (87) și Couhaib Driouech (89), în timp ce McTominay a realizat dubla (86).

