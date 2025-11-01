Ce-au spus olandezii despre Dennis Man după golul fantastic marcat de român VIDEO

Atacantul român Dennis Man a dat un gol și o pasă de gol pentru PSV Eindhoven, care a învins-o pe Fortuna Sittard cu scorul de 5-2, vineri seara, pe Philips Stadion, într-un meci din etapa a 11-a a primei ligi olandeze de fotbal.

Campioana Olandei a deschis scorul prin marocanul Ismael Saibari (17), cu o lovitură de cap din centrarea lui Man. Saibari a reușit dubla (28), iar Man a înscris chiar înainte de pauză, cu un șut la colțul scurt (45+2), după o acțiune individuală spectaculoasă

Americanul Ricardo Pepi (82) și Guus Til (90+6) au mai înscris pentru PSV, în timp ce golurile oaspeților au fost semnate de Justin Lonwijk (68) și de Jak Sierhuis (89).

Man, care a jucat 77 de minute, are 2 goluri marcate în 7 partide în Eredivisie, pe lângă cele 2 goluri înscrise în 3 partide în Champions League.

„Man a reușit să facă ceva și împotriva lui Fortuna, contribuind cu o pasă decisivă și marcând pentru 3-0 după câteva mișcări frumoase. Românul e deja un jucător rodat la PSV, după un început oarecum dificil”, au scris olandezii de la Eindhovens Dagblat.

3-0! DENNIS MAN WHAT A BEAUTIFUL GOAL! A GOAL TO WATCH ON REPEAT AT HALF TIME!! pic.twitter.com/9RfuNi3FuT — Inside1913 | PSV Eindhoven (@Inside1913) October 31, 2025

