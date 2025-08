Fabrizio Romano anunță echipa mare din Europa care îl vrea pe Dennis Man: "S-au deschis discuțiile"

Dennis Man este din nou pe radarul marilor cluburi din Europa! Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, PSV Eindhoven este interesată de transferul internaționalului român de la Parma.

Dennis Man (25 de ani) este gata să plece de la Parma, după un sezon pe care l-a început bine, dar l-a încheiat pe banca de rezerve.

Românul este dorit de un gigant al fotbalului european, PSV Eindhoven, conform jurnalistului Fabrizio Romano, specializat pe transferuri.

Mutarea s-ar putea concretiza pentru o sumă de 10-12 milioane de euro. PSV Eindhoven a câștigat campionatul la un punct în fața lui Ajax și va juca direct în grupele Ligii Campionilor.

În această vară, un alt român a părăsit-o pe Parma. Este vorba de Valentin Mihăilă, care a semnat cu Rizespor.

