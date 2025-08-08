Transfer stelar pentru Dennis Man, care va juca în Champions League: ”E ca și făcut”

Dennis Man (25 de ani) este gata să plece de la Parma, după un sezon pe care l-a început bine, dar l-a încheiat pe banca de rezerve.

Românul este dorit de un gigant al fotbalului european, PSV Eindhoven, conform jurnalistului Fabrizio Romano, iar negocierile sunt pe ultima sută de metri.

”Transferul Dennis Man la PSV Eindhoven e ca și făcut. Informația oferită în exclusivitate este aproape de confirmare”, a scris Fabrizio Romano, pe Twitter.

PSV va plăti aproximativ 9 milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma, iar românul ar urma să câștige peste 1 milion de euro anual.

Mai important, PSV este campioana Olandei, astfel că Dennis Man va putea juca în faza ligii din UEFA Champions League.

”Evident că știu cine este Dennis Man, dar abia când îi voi strânge mâna voi putea spune că îl cunosc cu adevărat. Într-adevăr, încă mai căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o bandă dreapta. Dar trebuie să fie un jucător de calitate”, a declarat recent Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven.

Ads