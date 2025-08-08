Transfer stelar pentru Dennis Man, care va juca în Champions League: ”E ca și făcut”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 21:16
897 citiri
Transfer stelar pentru Dennis Man, care va juca în Champions League: ”E ca și făcut”
Dennis Man. Foto: X / @FootRoumain

Dennis Man (25 de ani) este gata să plece de la Parma, după un sezon pe care l-a început bine, dar l-a încheiat pe banca de rezerve.

Românul este dorit de un gigant al fotbalului european, PSV Eindhoven, conform jurnalistului Fabrizio Romano, iar negocierile sunt pe ultima sută de metri.

”Transferul Dennis Man la PSV Eindhoven e ca și făcut. Informația oferită în exclusivitate este aproape de confirmare”, a scris Fabrizio Romano, pe Twitter.

PSV va plăti aproximativ 9 milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma, iar românul ar urma să câștige peste 1 milion de euro anual.

Mai important, PSV este campioana Olandei, astfel că Dennis Man va putea juca în faza ligii din UEFA Champions League.

”Evident că știu cine este Dennis Man, dar abia când îi voi strânge mâna voi putea spune că îl cunosc cu adevărat. Într-adevăr, încă mai căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o bandă dreapta. Dar trebuie să fie un jucător de calitate”, a declarat recent Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven.

Vestea așteptată de Gigi Becali după transferul internaționalului român: ”Trebuie să iau 6 milioane și vreo 400.000 de euro”
Vestea așteptată de Gigi Becali după transferul internaționalului român: ”Trebuie să iau 6 milioane și vreo 400.000 de euro”
Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a declarat că așteaptă verdictul TAS în procesul cu clubul Al Gharafa din Qatar, care nu a plătit încă banii pentru transferul internaționalului român...
Dennis Man și-a găsit echipă. Semnează cu o echipă din Champions League: „Va concura cu Ivan Perišić"
Dennis Man și-a găsit echipă. Semnează cu o echipă din Champions League: „Va concura cu Ivan Perišić"
Dennis Man are șanse mari să plece de la Parma în această vară. Este dorit de o echipă importantă din Olanda, adică de la PSV, campioana din sezonul precedent și echipă calificată direct...
#Dennis Man, #transfer, #psv eindhoven, #champions league , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Britanicii exclama: "Ianis Hagi si-a ales noul club"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Transfer stelar pentru Dennis Man, care va juca în Champions League: ”E ca și făcut”
  2. Doliu în fotbalul românesc. Un impresar celebru a murit. A colaborat cu cei mai mari agenți din lume
  3. Sancțiuni dure anunțate de UEFA pentru Craiova: ”Mirel Rădoi este vinovat”. Stadionul, suspendat BREAKING NEWS
  4. Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei
  5. Gigi Becali, după ce și-a văzut vedeta plângând: ”Ce înseamnă lacrimile alea? Nu mai știa să țină sabia”
  6. ”Ianis Hagi și-a ales noul club”. Anunț făcut de presa britanică
  7. Cristiano Ronaldo, fără milă contra portughezilor! Câte goluri a marcat
  8. Becali: „Mi-a dat Gino mesaj”. Președintele Ligii, ajutor pentru FCSB
  9. Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”
  10. Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”