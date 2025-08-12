Dennis Man, pe urmele lui Gică Popescu. Românul, prezentat oficial la noua echipă, o forță a Europei

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 11:51
Dennis Man, pe urmele lui Gică Popescu. Românul, prezentat oficial la noua echipă, o forță a Europei
Dennis Man FOTO PSV

Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven. El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips.

Man a venit la Parma în ianuarie 2021 şi a evoluat în 142 de meciuri, marcând 28 de goluri şi adunând 17 pase decisive. Potrivit comunicatului formaţiei italiene, el a jucat un rol principal în promovarea în Serie A şi în salvarea de la retrogrdare obţinută în sezonul trecut.

„Când agentul meu m-a sunat şi mi-a spus că PSV este interesat, am spus imediat: să mergem”, a declarat Man în primul său interviu pe stadionul Philips.

"Acesta este un club pentru care orice jucător ambiţios vrea să joace. Cunosc mulţi jucători care au jucat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo...Aş putea continua la nesfârşit. PSV este un club cu o mare istorie şi concurează pentru trofee în fiecare sezon. Şi eu vreau asta. Sunt foarte înfometat să dau maxim în fiecare meci şi să câştig multe trofee cu PSV. Abia aştept să încep", a afirmat Man.

Dennis Man (26 de ani), care a mai jucat pentru UTA Arad şi FCSB, calcă astfel pe urmele lui Gică Popescu, primul român care a evoluat pentru PSV. La gruparea olandeză a mai jucat și Ovidiu Stângă.

”Dacă va reuși acest transfer, ar fi un pas uriaș în cariera lui. Mult mai important decât ce a însemnat Parma. Din punctul de vedere al valorii cluburilor și al notorietății, Eindhoven este mult peste Parma”, spunea Gică Popescu despre Man.

